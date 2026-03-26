Manuel Adorni encabezó reuniones con Patricia Bullrich y ministros en medio de una agenda cargada

Luego de brindar una conferencia de prensa el miércoles pasado, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, inició esta jornada con una agenda cargada de reuniones con ministros y legisladores en Casa Rosada.

Durante la mañana de este jueves, Adorni mantuvo un encuentro en su despacho de planta baja con Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Senadores.

La reunión giró en torno a la coordinación de la agenda legislativa y reafirmó el apoyo político tras las recientes acusaciones al jefe de Gabinete por el manejo de sus gastos personales.

La cita con la senadora Bullrich comenzó a las 11 y se extendió hasta pasado el mediodía. Al finalizar el intercambio, Adorni utilizó sus redes oficiales para difundir el encuentro. "Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total", manifestó el exvocero presidencial a través de su cuenta en X.

Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin. pic.twitter.com/CnAGemj5An — Manuel Adorni (@madorni) March 26, 2026

Por su parte, la legisladora ratificó el trabajo en conjunto con el Ejecutivo y brindó detalles sobre las prioridades parlamentarias para el 2026. Según expresó la senadora, el objetivo se centrará en el despliegue de las iniciativas presentadas por el Gobierno en el inicio del periodo de sesiones ordinarias.

"Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!", declaró la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta al concluir la reunión.

Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente @JMilei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete @madorni.



Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina.



¡Vamos, Manuel! pic.twitter.com/lZWB6LypXq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 26, 2026

Tras la salida de Bullrich de Balcarce 50, Adorni recibió al ministro de Justicia, Juan Mahiques. Allí, debatieron sobre el procedimiento para el envío de los pliegos de 62 jueces al Congreso de la Nación, una medida clave para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.

La agenda del Jefe de Gabinete continuó por la tarde con dos encuentros: a las 14 recibió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a las 15 al titular de la cartera de Interior, Diego Santilli. Ambos funcionarios no estuvieron presentes en la conferencia de prensa conjunta brindada el pasado miércoles.

En dicha oportunidad, sí se acercaron a Casa Rosada los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), además del asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Al término de la conferencia de prensa, Adorni también mantuvo una reunión de trabajo con Federico Sturzenegger.

En tanto, para la jornada del viernes, se prevé que la actividad oficial de Adorni incluya nuevos encuentros con Caputo y Alejandra Monteoliva. Además, el jefe de Gabinete compartirá con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano, organismo bajo la órbita de la ministra Pettovello.