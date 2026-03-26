Tensión en gobierno: en este momento declara el piloto que le vendió a Adorni el viaje de vuelta de Punta

Más allá de las palabras y la seguridad que Manuel Adorni mostró en su conferencia de prensa, la justicia avanza con la causa en la que se lo investiga. Hoy Agustín Issin Hansen -el piloto vinculado al vuelo privado en el que viajó desde Punta del Este-, se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la investigación que busca determinar quién pagó el traslado.

Issin llegó a las 11.22, minutos antes del horario previsto, y su presencia se dio a pedido propio, según fuentes judiciales. Sin embargo, hasta el momento no había prestado declaración. Lo que diga es clave porque fue quien emitió la factura del vuelo que quedó bajo la lupa.

Días atrás, el propio piloto explicó su rol en la operatoria: "La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva".

Esa versión contradice la del jefe de Gabinete, quien aseguró en reiteradas oportunidades que el viaje lo pagó de su bolsillo. "Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué", afirmó Adorni, aunque evitó dar detalles sobre la operación: "No tengo por qué explicar una transacción privada".

La investigación se apoya en una serie de facturas que generan dudas. Por un lado, figura un paquete de diez vuelos por más de 42 mil dólares a nombre de Issin. Por otro, trascendió una factura de 3000 dólares emitida por el propio piloto a Grandio, amigo de Adorni, fechada semanas después del viaje.

Grandio, cuya productora tiene contratos con la TV Pública, también quedó en el centro de la escena. Viajó con Adorni a Punta del Este y dio versiones contradictorias: primero dijo que el funcionario pagó el vuelo, luego que se dividieron los gastos y finalmente que se abonó "con plata del Estado".

En paralelo, la Justicia avanzó con medidas de prueba. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaron las oficinas de la empresa Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando por orden del juez Ariel Lijo.

Según la información incorporada a la causa, el vuelo de ida costó 4830 dólares y fue facturado a una productora vinculada a Grandio, lo que suma nuevas inconsistencias.

El caso tomó mayor visibilidad tras la difusión de un video en el que se ve a Adorni, su familia y Grandio abordar el avión privado.

Mientras la causa avanza, el foco sigue puesto en una pregunta central: quién pagó realmente el viaje.

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