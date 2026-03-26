Vecinos de Manuel Adorni aseguran que hizo grandes reformas antes de mudarse

En el barrio porteño de Caballito, los nuevos vecinos del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, atestiguaron que en la flamante casa del funcionario se realizaron grandes obras y hasta contabilizaron "varios volquetes".



En un reciente informe periodístico los vecinos de Adorni denunciaron que hizo grandes reformas antes de mudarse, mientras que coinciden en que se trató de una obra que duró más de dos meses y de muchos volquetes con materiales.

Según reveló Julieta Vismara, los lugareños se enteraron a fin de año que el funcionario había adquirido una propiedad en la zona y rápidamente comenzaron las obras.

"Se comentó que Adorni iba a venir a vivir acá, al edificio ese", comentó una mujer para el informe radial y agregó ante la consulta que se mudó "antes de fin de año".

En esta línea, la vecina señaló que en materia de seguridad era bueno por que "hay más seguridad", cambió la dinámica y "se nota".

En paralelo, se escucha decir a otras personas "sobre todo sábado y domingo". "Toda la noche hay personal de la policía", manifestaron algunas mujeres.

"El día de la mudanza sí se observó un movimiento no habitual, había dos o tres autos con personas vestidas con traje, y dadas las altas temperaturas llamaba mucho más la atención", recordó una señora.

A continuación, un hombre indicó: "A la semana modificó todo, si estaban los volquetes y salían todos los días, mucho volquete, asique habrá hecho una reforma impresionante".

Finalmente, junto a este, otro vecino señaló: "Calcula que estuvo como dos meses de reformas...volquetes, volquetes y volquetes.. esas aberturas, cerámicos y todo no te salen $2".