La Justicia confirmó que Adorni gastó US$245.000 para remodelar una casa en un country

La Justicia confirmó que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coinciden con los 245.000 dólares que declaró que recibió por la refacción de la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El viernes último, Tabar se presentó de manera espontánea en la fiscalía de Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del ministro coordinador, y dejó todos los comprobantes -remitos y recibos- de las compras a proveedores y mano de obra por los trabajos que se fueron realizando en la vivienda. Según afirmó, el jefe de Gabinete le pagó en persona, en efectivo y sin recibo.

El contratista Matías Tabar entregó la semana pasada documentación para respaldar lo que declaró en la causa.

Qué remodelaciones se hicieron y cómo pagó Adorni

De acuerdo a lo que declaró en la causa, las obras se extendieron durante casi 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Los trabajos incluyeron la realización de pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

En su testimonio, Tabar precisó que Adorni abonó en efectivo y sin recibo. El primer pago fue una entrega de 55.000 dólares durante 2024 y el saldo restante de 190.000 dólares se canceló en 2025.

El contratista Tabar declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa que busca determinar el origen de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete para la adquisición y puesta en valor de sus propiedades. La Justicia busca establecer si los gastos detectados guardan relación con los ingresos que el funcionario declaró en los últimos años.