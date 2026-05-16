El fiscal tiene facturas de los gastos de refacción de Adorni en Indio Cuá

El "Adornigate" no para de sorprender y las novedades son diarias. Este viernes, el contratista Matías Tabar se presentó de manera espontánea ante la Justicia y, además de ampliar su declaración, aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en el country Indio Qua.

La causa investiga el presunto enriquecimiento ilícito y crecimiento patrimonial incompatible del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En este contexto, la nueva documentación aportada por Tabar apunta a justificar los gastos asociados a la obra y explicar el origen y circuito de los pagos.

El medio A24 compartió algunas de estas documentaciones que profundizan el escándalo. La primera tiene que ver con chats entre el funcionario y el empresario, donde se ve cómo se manejaba el exvocero presidencial.

La propiedad de Adorni en Indio Cuá.

"Manuel, hay un aire que no anda, se puede arreglar", envió Tabar a Adorni, en relación a un equipo que podía entrar en reparación. El funcionario habría respondido: "No, dejá, compro 6 aires nuevos y los mando para allá". Se estima una cifra de 9.100 dólares en estos equipos.

Finalmente, apareció la factura de uno de los datos más polémicos en el "Adornigate": la bomba de calor que el funcionario tiene en su casa del country de Indio Cuá, la cual habría adquirido por más de 3.000 dólares en efectivo.

Vale mencionar que el contratista actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos. En ese sentido, precisó que el presupuesto inicial de su intervención fue de USD 94.000, cifra que correspondía a una primera etapa de la obra y que fue abonada mediante un anticipo en efectivo.

"El presupuesto es de 94.000 dólares. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245.000 dólares", explicó Tabar, en referencia al monto final declarado.



