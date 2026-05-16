Aseguran que Adorni presionó al contratista para estar "alineados"

La situación judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, parece complicarse cada día más: en las últimas horas, el contratista Matías Tabar se presentó de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El empresario aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en una propiedad del funcionario, en un intento por reforzar su testimonio previo. Además, una serie de conversaciones de WhatsApp dejan mal parado a Adorni.

Según dio a conocer el medio A24, una serie de chats entre ambos hablan de que el funcionario buscaría estar "alineado" -en sus propias palabras- con Tabar en la causa.

"Te van a estar llamando de mi equipo, este finde o el lunes. Así estamos alineados. Gracias por todo, perdón por el garrón", habría mandado Adorni al empresario.

El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito.

"Por favor, no me llamen. Me están quemando el coco", respondió Tabar, mientras que Adorni continuó: "Confía en mí, es un audio muy vulnerable. Yo te mando este audio que se borra solo y no se puede recuperar. Te van a estar llamando de teléfonos que no tiene nadie".

La presentación del contratista se produjo en el marco de una investigación que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible por parte de Adorni.

De acuerdo con su testimonio, el contratista actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos.



