El Palacio Legislativo cumplió 120 años y lo celebró con visitas guiadas para más de 1000 personas

La sede del Congreso Nacional cumplió 120 años desde su inauguración y desde el Senado se organizó una jornada de homenajes. La serie de actividades incluyó recorridos abiertos al público para conocer el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del Palacio Legislativo.

Durante este viernes, más de 1000 personas asistieron a las visitas institucionales, que además de explicar los procesos de restauración y conservación del edificio, daban cuenta del valor patrimonial de este monumento histórico. Desde temprano, la presidente del Senado, Victoria Villarruel, estuvo presente participando de las visitas guiadas y afirmó que estaba "feliz por acrecentar la cercanía con los ciudadanos y el público en general que viene a conocer la casa de las provincias".

La vicepresidente de la Nación remarcó su orgullo al ejercer este rol en el 120 aniversario del Palacio Legislativo y expresó su deseo para con el histórico edificio: "Lo que a mí me interesa, como presidente del Senado, es que casi no se note el paso de los políticos que vamos surcando sus pasillos. Lo que quiero es que preserve la esencia de esa grandiosidad, esta magnificencia que nos define a los argentinos".

Las actividades fueron transmitidas a través del canal Senado TV por cuya cobertura en vivo dieron testimonios especialistas en conservación de este patrimonio. Uno de ellos fue Javier Vitali, Jefe del Departamento de Conservación y Restauración, quien aclaró una premisa elemental de la difícil labor del equipo que comanda: "No solo es el restaurador en sí, sino que son áreas que tiene que estar articuladas como la investigación histórica, sin esto no hay restauración".

Durante la jornada, el público asistente conoció los lugares más emblemáticos del Congreso, como el Salón Azul que exhibió imágenes históricas y trabajos de restauración, o el Salón Eva Perón que recreó el aspecto de este hacia 1962, preservando muebles y detalles que permitieron apreciar la identidad histórica del lugar.

En tanto, en la Cámara de Senadores se expusieron bancas y pupitres originales de 1895, restaurados por el equipo de conservación y restauración del Senado, junto con diversos elementos que mostraban cómo trabajaban los legisladores a fines del siglo XIX. A su vez, en el Salón Illia se recreó el estudio del arquitecto Víctor Meano, con el tablero y los planos que guiaron la construcción del edificio desde 1896. Fue en este espacio donde se exhibió el ejemplar original de la Constitución Nacional de 1853, recientemente incorporada al patrimonio del edificio.

Allí también se homenajeó a los creadores y artistas que participaron del proyecto como Lola Mora, Víctor de Pol, Garibaldi Affani, Antonio y Salvador Raus, Gabriel Simonnet Dubois y la empresa Azaretto Hermanos. También, hubo presencia de artistas como el caso del pintor Ricardo Celman, entre otros, quien regaló un retrato de Juan Bautista Alberdi.

Por otro lado, en el Atrio del Palacio se presentaron piezas originales restauradas, materiales históricos y herramientas halladas en los talleres del edificio, junto con un reconocimiento especial a Lola Mora, la única artista mujer que participó en la ornamentación original del Congreso.

Asimismo, durante los recorridos de la tarde, se presentó en vivo la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, bajo la dirección del maestro Sebastiano De Filippi, quien estuvo a cargo de musicalizar la jornada y ofrecer un repertorio de piezas clásicas y populares.