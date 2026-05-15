El 70% no le cree nada a Adorni y casi el 80% quiere que se vaya

Un nuevo sondeo encendió las alarmas en Casa Rosada: según un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el escándalo que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni dejó una imagen por el piso y un daño que se proyecta sobre toda la administración Javier Milei.

El relevamiento se realizó de manera online entre el 8 y el 10 de mayo sobre una muestra nacional de 4.711 casos, con un margen de error de ±1,4%. El trabajo se centró en el llamado "Caso Adorni" y midió percepción de corrupción, confianza institucional e impacto político.

El primer dato que surge del informe es el alcance del caso: el 97,3% de los encuestados afirmó haber escuchado o leído sobre el tema, de los cuales el 83,4% dijo conocerlo "mucho". Según el OPSA, el escándalo habría "trascendido el circuito político-mediático" para instalarse como un asunto de conversación pública de altísima visibilidad.

Culpable y sin credibilidad

El 70,3% considera a Adorni "totalmente culpable", mientras que el 65,8% afirma no creerle "nada" cuando el funcionario se defiende públicamente de las acusaciones. El estudio señalaría un "deterioro importante" de la credibilidad del jefe de Gabinete y un nivel elevado de desconfianza social en su figura.

En paralelo, el 66,5% interpreta que en el caso existen hechos de corrupción "reales y graves", frente a un sector minoritario que lo leería como una "operación política" en contra del Gobierno.

El golpe al relato anticasta

El informe destaca que el impacto no se limitaría a la figura de Adorni, sino que apuntaría directamente al principal activo simbólico de Milei: su discurso anticasta y anticorrupción. El 79,9% considera que el caso afecta "mucho" o "algo" ese argumento moral, mientras que el 62,5% sostuvo que el escándalo empeoró la imagen del Gobierno y el 74,9% cree que lo perjudica políticamente.

Mayoría pide que Milei lo eche

En cuanto a las medidas políticas, los datos son contundentes: el 66,6% considera que Milei debería echar a Adorni del Gobierno, y el 58,1% opina que el propio funcionario debería renunciar por iniciativa propia.

Sombras sobre 2027

El OPSA traza una analogía entre el escándalo y el impacto que tuvo para el gobierno de Alberto Fernández la denominada "foto de Olivos" durante la pandemia. Ambos episodios, sostiene el estudio, "afectan dimensiones simbólicas y morales centrales del oficialismo y generan percepciones de contradicción entre discurso y conducta". El 66,4% cree que el caso podría influir sobre el voto en las próximas elecciones.

El dato más preocupante para La Libertad Avanza sería que el daño no quedaría circunscripto al electorado opositor: según el informe, un sector importante de votantes del propio Milei reconoce que el escándalo perjudica al Gobierno, socava la narrativa anticasta y podría erosionar apoyos de cara a 2027.