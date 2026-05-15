Milei apoyó al diputado que mostró su camioneta Tesla en Congreso: "Ojalá pudiera comprarme uno"

Tras la polémica suscitada en la jornada del miércoles, cuando el diputado oficialista jujeño Manuel Quintar llegó al Congreso con su vehículo Tesla Cybertruck, valuado en 200.000 dólares, el presidente Javier Milei defendió al legislador. "Ojalá pudiera comprarme uno. ¿Cuál es el problema?", expresó.

Durante una entrevista que concedió a un canal de streaming, el mandatario recordó que cuando visitó a Elon Musk en abril de 2024, manejó la camioneta en la planta de Tesla en Texas y reconoció que le pidió al empresario que le regalara una.

"Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon si me regalaba una. Pero no me dio pelota", detalló.

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La polémica se originó cuando se vieron imágenes del vehículo eléctrico en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, el cual es uno de los modelos más exclusivos de la marca de Elon Musk y existen muy pocas unidades en la Argentina.

Además, Milei también negó versiones sobre un supuesto enojo del presidente de Diputados, Martín Menem, con Quintar por este episodio.

"Lo llamé a Martín porque si había dicho eso me la iba a agarrar con él", afirmó el jefe de Estado y, según contó, Menem le respondió: "Si el tipo se lo compró con la suya, qué me importa".

Nueva crítica al periodismo

En ese contexto, el Presidente defendió el derecho del diputado a exhibir el vehículo y remarcó: "Si se lo ganó honestamente, puede gastarlo en lo que quiera". Las declaraciones se dieron en medio de la polémica sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En este marco, Milei apuntó contra el periodismo y reclamó que estos también deban presentar declaraciones patrimoniales. "Me gustaría que sean personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio. A ver si están tan limpios", afirmó.

El mandatario sostuvo que algunos comunicadores "mienten con políticos de fondo" y cuestionó la cobertura mediática de dirigentes oficialistas. Además, criticó a sectores de izquierda por la marcha universitaria.

"La lucha contra la inflación no está terminada"

Antes de su aparición en el canal Carajo, Milei había brindado otra entrevista en Neura, donde habló sobre inflación y defendió las políticas económicas impulsadas por el ministro Luis Caputo.

"El único dato que a nosotros nos da alivio es que sea 0", aclaró el jefe de Estado y añadió: "Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada". "Teníamos la inflación corriendo al 1,5% diario cuando asumimos", agregó.

Luego, arremetió contra sectores de la oposición al advertir que "la política tuvo intenciones de romper el programa económico", en referencia al momento posterior de las elecciones del año pasado. "Hubo un intento de golpe de Estado", manifestó.

"Cuando uno está en la silla eléctrica, tiene que elegir entre un escenario malo y uno que es una mier...", consideró Milei que valoró su gestión, en comparación con otras: "Argentina siempre era el ejemplo malo de lo que no se tiene que hacer".

"Me votaron para mejorar el bienestar social de los argentinos, eso implica exterminar la inseguridad, eliminar la inflación y vamos por el camino correcto", señaló.

Y completó: "Desde que nosotros llegamos, la economía está 11 puntos arriba. Sobrevivimos a dos shocks sin volar por los aires. Si seguimos así, vamos a poder terminar el primer mandato habiendo hecho crecer un 20% a la economía".



