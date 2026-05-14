Javier Milei, sobre la inflación de abril: "Volviendo a la normalidad a pesar de los golpistas y sus socios del círculo rojo"

Tras la baja publicada por el INDEC del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mes de abril, hubo festejo en la red social X del presidente de la Nación Javier Milei seguido de una fuerte acusación a empresarios del círculo rojo y políticos "golpistas", al apuntar que "a pesar de sus intentos" la inflación bajó respecto al 3,4% de marzo.

El alivio recorrió también la Casa Rosada, donde una fuente retomó en diálogo con cronica.com.ar la promesa de que el dato oficial sobre los precios "tarde o temprano va a arrancar con cero". "El trabajo técnico ya está hecho -insistió-, la política fiscal y monetaria fue diseñada para que la inflación converja a cero".

"Es un buen dato, así como el de marzo fue malo y el Presidente fue el primero en asumirlo, este es mejor", aseguró.

Milei se hizo eco del posteo previo del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien subrayó sobre el IPC de abril que "la variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre".

A eso le siguió el descargo del Presidente contra el contexto político, como factor crucial de la suba de la inflación registrada por el INDEC en los 10 meses anteriores.

Después de diez meses consecutivos de alza y el pico de marzo de 3,4%, bajó la inflación en abril.

Marzo fue el pico de esa crecida que arrancó en la previa de las elecciones legislativas y continuó a pesar del triunfo violeta.

Más allá del "fenómeno monetario", Milei acusó de "golpistas" a los políticos, sin distinguir entre aliados y oposición "(y sus socios del círculo rojo) y al shock externo" por la crecida que terminó de arruinar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados mientras se preparan para la actualización de tarifas trenes y colectivos.

Javier Milei celebró el dato de inflación de abril y Manuel Adorni evalúa una conferencia de prensa este viernes.

La baja de la inflación llega, a su vez, en medio de los escándalos que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el malestar por nuevas paritarias que no se indexan al ritmo de los precios y sí tienden a cero. En el Gobierno miran con lupa la caída en las encuestas que empieza a preocupar a los mercados.

Así lo evidenció la importante voz oficial consultada por el IPC de abril cuando sostuvo que "lo importante es la expectativa y con esta cifra se está recuperando la idea de que va a ser más baja".

La confianza en que "la inflación retoma el camino decreciente", tal cual lo aseguró Milei en su posteo en X, no permitió igualmente definir antes de las 17 de este jueves si Adorni dará o no mañana viernes la conferencia de prensa que en los últimos días era "una posibilidad".

Milei dará una entrevista para explicar el dato de abril

En ese marco, en Balcarce 50 resaltaron que Milei dará una entrevista "más bien técnica" esta tarde a las 18 por un canal de streaming. Donde dará su mirada sobre este dato tal cual lo hizo con el de marzo cuando ante empresarios ratificó el rumbo económico.