Sigue en caída la aprobación del Gobierno y una amplia mayoría advierte que se rompió el "pacto anti casta"

La aprobación de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) sigue en picada y una encuesta reveló que también perdió fuerza el relato oficial de combate a la denominada casta. El estudio fue realizado por la consultora Zentrix y arrojó que para la amplia mayoría de los encuestados se rompió el "pacto anti casta" con el que Javier Milei llegó a la presidencia en 2023.

El informe del Monitor de Opinión Pública (MOP) realizado por la encuestadora en abril incluyó la participación de 1.559 casos válidos. Otro dato relevante que arrojó es que la desaprobación al gobierno libertario superó el 60%.

Desgaste en el discurso "anti casta" de La Libertad Avanza

El estudio tuvo como resultado que la desaprobación de la gestión trepó al 60,6% mientras la aprobación cayó al 33,1%. "El dato refleja algo más profundo que un mal mes: se combinan el malestar económico de los hogares y el desgaste del relato oficial", analizaron los investigadores y apuntaron que "la percepción de corrupción en el gobierno de Javier Milei ya dejó de ser un tema lateral para convertirse en un factor central del desgaste oficialista".

"El dato más delicado para la Casa Rosada no es sólo que el 57,3% perciba corrupción generalizada en la gestión o que el 60,2% interprete las denuncias como parte de un problema general de gobierno, sino que esa lectura empieza a golpear directamente sobre la promesa con la que Milei construyó su legitimidad: la idea de venir a enfrentar a ‘la casta'", subrayaron.

Ante la consulta, "Para usted, el pacto anti casta con el que llegó el gobierno de Javier Milei", la opción más elegida con el 66,6% fue "se rompió y el gobierno terminó siendo parte de la casta".

Otra encuesta volvió a evidenciar la caída en la aprobación de la gestión de La Libertad Avanza.

En este marco, según el relevamiento, "la corrupción aparece como el principal desafío del país, incluso entre quienes votaron al oficialismo en 2025, por encima del desempleo, la inflación o el salario, lo que muestra que el problema ya perfora al propio universo simbólico del mileísmo", indicaron desde la consultora.

Asimismo, apuntaron que "a este desgaste por las denuncias de corrupción y por la ruptura del pacto anti casta se le suma, además, un malestar económico que ya se viene registrando en las mediciones previas y que en abril vuelve a aparecer con mucha fuerza en la vida cotidiana de los hogares".

Sobre este punto, el 81,6% de los consultados indicó que en los últimos seis meses tuvo que resignar algo para sostenerse, desde salidas, ocio o consumos no esenciales hasta compras habituales del hogar y, en los casos más delicados, gastos básicos como alimentos, salud o servicios. Además, el 86,6% siente que su salario no le gana a la inflación y el 60,4% afirma que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes.

Caída en la imagen de Milei

Por otra parte, de acuerdo con el estudio, en abril se profundizó el deterioro en la imagen de Milei. La negativa subió al 59,3% mientras que la positiva descendió al 35,2%.

"El dato político más relevante no es sólo la magnitud de esa brecha, sino la velocidad del cambio: hace apenas dos meses la imagen presidencial se movía en una zona de virtual empate, y hoy aparece plenamente corrida hacia terreno negativo. Ese desplazamiento sugiere que el Presidente empieza a absorber de manera más directa el costo acumulado del malestar social", evaluaron.