Un vocero de Milei aseguró que el Gobierno va a desalojar 5 mil "villas"

El comunicador libertario Iñaki Gutierrez afirmó que el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, actualmente en tratamiento en el Senado, implicaría el desalojo de más de 5 mil villas en todo el país. "Se terminaron las villas en toda la Argentina. No se permite más la toma de tierras y se activa de forma inmediata un protocolo de desalojo para todas las tierras tomadas", sostuvo Gutierrez en declaraciones que circularon en redes sociales.

El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo y tiene como principal impulsor al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Qué propone el proyecto de ley

La iniciativa busca, según su texto, "eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica".

Entre los principales cambios que introduce se destacan: desalojos más rápidos y con menos requisitos procesales, modificaciones al régimen de expropiaciones y un nuevo enfoque para la regularización de barrios populares, en reemplazo del actual sistema de integración socio urbana.

Tierras rurales y ambiente

El proyecto también apunta a reducir las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una de las normativas que el Gobierno libertario considera un obstáculo para la inversión.

En materia ambiental, la iniciativa modifica la ley de manejo del fuego, reduciendo las protecciones aplicables tras incendios en zonas que no correspondan a bosques nativos, y altera reglas sobre uso del suelo a nivel territorial.