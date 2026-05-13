Javier Milei le habría propuesto a Fátima Florez ser candidata de La Libertad Avanza en las próximas elecciones

En medio de un escenario atravesado por tensiones internas dentro del Gobierno, críticas por la situación económica y la polémica alrededor del jefe de Gabinete Manuel Adorni, comenzó a circular una versión que sacudió tanto al ámbito político como al artístico: Fátima Florez habría sido tentada para participar en las próximas elecciones con el sello de La Libertad Avanza.



La información fue difundida por el periodista de espectáculos Ángel de Brito durante la emisión de su programa televisivo, donde aseguró que la humorista y actriz "estaría evaluando la propuesta" de Javier Milei de ser candidata por el oficialismo de cara a 2027.

La posibilidad de que la artista desembarque en política generó múltiples reacciones debido a su estrecho vínculo con el presidente, con quien mantuvo una relación sentimental durante los primeros meses de gestión libertaria. Gracias a esa cercanía, Florez frecuentó tanto la Casa Rosada como la Quinta de Olivos, lugares donde acompañó al mandatario en distintas actividades oficiales y públicas.

Fátima Florez y Javier Milei también compartieron escenario y cantaron.

Aunque por ahora no existen anuncios formales ni declaraciones oficiales que confirmen la candidatura, el trascendido abrió interrogantes sobre el armado electoral del espacio libertario de cara a los próximos comicios. Tampoco hubo desmentidas por parte de la artista ni de referentes de La Libertad Avanza, lo que alimentó aún más las especulaciones.

El eventual salto de figuras mediáticas a la política no representa una novedad en la Argentina. En los últimos años, distintos partidos incorporaron personalidades provenientes del espectáculo, el deporte o los medios de comunicación con el objetivo de ganar visibilidad y ampliar llegada entre el electorado.

Fátima Florez: "Milei es fanático mío "

Durante la última temporada teatral en Mar del Plata, Florez habló públicamente sobre la admiración que Milei siente por su carrera artística. "Él es fanático mío, admirador mío hace muchos años. Incluso, como digo, antes de que nosotros seamos pareja, él ya me expresaba su admiración hacia mis personajes y hacia mi trabajo. Siempre le gustó y se puso contento de que me fuera bien en el teatro. Eso es amor", había expresado la imitadora.