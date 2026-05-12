Diputados de Unión por la Patria denuncian que hay un "riesgo concreto" de que Argentina se involucre en una "acción militar contra Cuba"

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UXP), encabezados por Juan Marino, presentó una ampliación del pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei.

La presentación advierte sobre un presunto plan para involucrar a las Fuerzas Armadas argentinas en una eventual acción militar contra Cuba, coordinada con el gobierno de los Estados Unidos.

La estrecha relación entre Donald Trump y Javier Milei.

Según el texto impulsado por los legisladores, existe un "riesgo concreto y verificable" de colaboración material de Argentina en una agresión a la isla.

El documento vincula esta posibilidad con las declaraciones de Milei en el Instituto Milken sobre terminar con los "vestigios del comunismo".

El eje del reclamo: "Lanza del Sur"

Además, el texto tiene relación con el operativo militar denominado "Lanza del Sur", sumado al posible desplazamiento del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe.

Los diputados sostienen que el DNU 264/2026 y la "integración operacional argentina con el Estado Mayor Multinacional bajo mando estadounidense" son los pilares que permitirían este desplazamiento de tropas sin el debido control parlamentario.

"Los asuntos de la guerra y de la paz no pertenecen a la discrecionalidad personal del Presidente", remarcaron en el documento, subrayando que cualquier movimiento de este tipo debe ser sometido al control del Congreso de la Nación según lo regula la Constitución.

"La política mayoritariamente en Argentina no está discutiendo lo que viene haciendo Milei en relación con la guerra de Trump, que es reivindicarla públicamente, involucrarnos y hacer ejercicios militares con Estados Unidos sin pasar por el Congreso", manifestó en una reciente entrevista.

El proyecto, que busca frenar lo que califican como un hecho de "irreversible gravedad institucional", lleva las firmas de los legisladores Juan Marino, Pablo Todero, Lorena Pokoik, Sabrina Selva, Hilda Aguirre, Gabriela Pedrali y Jorge Araujo Hernández.