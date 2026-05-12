El Adornigate erosiona la base electoral de Milei: el 46% de sus votantes dice que empeoró la imagen del gobierno

El humor social está cambiando dentro de la propia base de apoyo de Javier Milei. Las denuncias por enriquecimiento ilícito contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni, traspasaron la frontera entre oficialismo y oposición, y comenzaron a impactar de lleno en el electorado que llevó a La Libertad Avanza (LLA) al poder. Así lo revela un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), que depende de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizado entre el 8 y el 10 de mayo de 2026 sobre 4.711 casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El 46% de los votantes de Milei dice que empeoró su imagen del gobierno

El dato más contundente del estudio apunta directo al núcleo duro del oficialismo: el 46,4% de quienes votaron a LLA en el balotaje de 2023 afirma que el caso Adorni empeoró la imagen que tenían del gobierno. De ese grupo, el 31% señala que la "empeoró mucho" y el 16,4% que "la empeoró un poco".

La visión crítica de los propios votantes se extiende también a la continuidad del funcionario. Solo el 32,4% de los libertarios cree que Adorni debe "seguir en el cargo y resistir". Un 31,8% considera que debería renunciar, el 10,4% que debería pedir licencia temporalmente y el 24,8% que debería "dar explicaciones públicas más detalladas". En síntesis, la mayoría del electorado oficialista no está conforme con el desempeño del ministro.

El golpe en la narrativa anticasta

El caso toca una fibra especialmente sensible para La Libertad Avanza: el 62,2% de los votantes de Milei cree que el escándalo afecta "algo o mucho" uno de los pilares centrales de su llegada al poder, la lucha contra la corrupción y "la casta". Al mismo tiempo, el 43,5% de ese segmento considera que Adorni es "culpable" o "más culpable que inocente" en función de lo que se conoce hasta ahora del caso.

En la población general, los números son aún más categóricos: el 62,9% de los encuestados lo considera "totalmente culpable", cifra que asciende al 89,9% entre quienes votaron a Sergio Massa en el balotaje. Para 7 de cada 10 argentinos, detrás del caso hay "hechos de corrupción reales y graves", y el 66% considera que Adorni debería ser removido del cargo.

Casi nadie estuvo ajeno al escándalo

El nivel de seguimiento del caso es llamativo: el 97,3% de los consultados afirma haberse informado "mucho o algo" sobre el tema, lo que confirma su altísima penetración en la agenda pública. El director de la OPSA, Gustavo González, señala en el informe que, si bien persiste cierta polarización y "reafirmación identitaria" entre oficialistas y opositores, esa grieta se licuó en lo que respecta a la situación del jefe de gabinete.

"Aun así, incluso dentro del electorado oficialista, aparecen señales de desgaste político. Un sector importante de los votantes de Milei reconoce que el caso perjudica al gobierno, afecta la narrativa anticasta y puede influir sobre apoyos futuros", remarca el informe.

El impacto electoral: 3 de cada 10 libertarios dicen que cambiará su voto

En términos electorales, el estudio arroja una señal de alerta para La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027. El 30,6% de los votantes de Milei considera que el caso Adorni "influirá mucho" en su voto futuro, mientras que otro 22,7% dice que incidirá "algo". En total, más de la mitad del electorado libertario reconoce que el escándalo tendrá algún peso en su decisión electoral.

La "foto de Olivos" libertaria

El informe del OPSA plantea una hipótesis de peso: el caso Adorni podría convertirse en un "leading case" para la gestión Milei que erosione la legitimidad del gobierno, comparable en su impacto simbólico a la "foto de Olivos" durante la administración de Alberto Fernández.

"Ambos episodios comparten características relevantes: afectan dimensiones simbólicas y morales centrales del oficialismo, generan percepciones de contradicción entre discurso y conducta, y poseen una elevada capacidad de viralización mediática y emocional", señala González en sus conclusiones.

El rol de los medios y la Justicia

La interpretación sobre la cobertura del caso refleja la polarización política. El 36,2% de los encuestados considera que los medios investigan un tema importante, mientras que el 28,1% opina que exageran intencionalmente para dañar al gobierno. Entre los votantes de Milei, el discurso de persecución mediática es dominante: el 54,2% cree que la prensa sobredimensiona el conflicto. Entre quienes apoyaron a Massa, en cambio, el 49,8% sostiene que los medios investigan "hechos relevantes".

En cuanto a la Justicia, la visión es abrumadoramente negativa: el 71,8% cree que su funcionamiento actual favorece la corrupción por impunidad y falta de sanciones, y el 81,2% confía en que penas más severas y efectivas podrían reducir los niveles de corrupción en el país.

Ficha técnica: Estudio cuantitativo realizado mediante encuestas online geolocalizadas. Universo: población general mayor de 18 años del AMBA. Muestra: 4.711 casos. Error muestral ±1,4%, nivel de confianza del 95%. Trabajo de campo: 8 al 10 de mayo de 2026. Director: Gustavo González (OPSA, Facultad de Psicología, UBA).