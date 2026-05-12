Donald Trump anuncia el restablecimiento de conversaciones con Cuba: "Es un país en quiebra y está pidiendo ayuda"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que restablecerá las conversaciones con Cuba, marcando un cambio en su postura tras haber amenazado previamente con tomar el control de la isla.

El mandatario justificó la decisión señalando la crítica situación económica del país caribeño y confirmó que el diálogo se llevará a cabo próximamente.

"¡Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar!", manifestó el jefe de Estado al validar los contactos bilaterales.

Antecedentes y situación energética en la isla

El anuncio presidencial se produce semanas después de que el gobierno cubano confirmara un encuentro en La Habana.

Actualmente, Washington mantiene un bloqueo casi total sobre el suministro de petróleo hacia la isla, permitiendo únicamente la llegada de un buque ruso desde el mes de enero.

Esta medida ha generado lo que expertos de la ONU califican como una "privación energética" con consecuencias graves para los habitantes del país.

A pesar de las señales conciliatorias de La Habana, como la reciente liberación de presos políticos, la administración de Donald Trump mantuvo la presión económica.

Según una orden ejecutiva firmada el 1 de mayo, el país comunista continúa representando "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Nuevas sanciones contra el conglomerado militar Gaesa

En paralelo al anuncio de diálogo, el gobierno estadounidense formalizó medidas punitivas contra Gaesa, el grupo empresarial de las fuerzas armadas cubanas que maneja cerca del 40% de la economía isleña. Las sanciones alcanzan directamente a su presidenta, la general Ania Guillermina Lastres Morera, e incluyen la congelación de activos y el bloqueo de bienes en territorio norteamericano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que este conglomerado está diseñado "únicamente en beneficio de su élite corrupta".

En este contexto de máxima tensión, el funcionario advirtió que "pueden esperarse nuevas medidas punitivas en los próximos días y semanas", mientras se definen los términos del encuentro bilateral anunciado por el presidente.