Javier Milei, muy cerca de un punto de inflexión: entre la inflación, el malhumor social y el caso Adorni

Cuando los gobernantes aceptan vulnerabilidad en su modelo económico, como lo hizo el presidente Javier Milei con el dato "malo" de inflación de marzo tienen, a priori, dos opciones: recalibrar o persistir para llegar competitivos a la próxima elección. Mientras la turbulencia política sacude la Casa Rosada, el líder libertario dejó en claro que hará lo mismo pero más rápido.



El discurso de Milei este martes en AmCham fue esclarecedor para los que dudaban. Fiel a su estilo confrontativo, optó por "no fingir demencia" y aceptó que el décimo mes de suba del índice de precios al consumidor del Indec que marcó 3,4% fue "repugnante".

Después de más de dos años de aplicar el "ajuste más grande de la historia" para que se desaceleren los precios, con salarios derrumbados y la recaudación impositiva nacional en picada por el parate de la actividad, la inflación subió en los últimos 10 meses y Milei explicó que se debe al contexto (la guerra, el alza del petróleo, la estacionalidad de Educación, la carne).

Prometió, al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo, que en abril el IPC comenzará a bajar y para el segundo semestre del año "la economía retomará la senda de crecimiento para entrar en los mejores 18 meses de las últimas dos décadas".

Deja vú para Mauricio Macri que se mueve a la distancia para revivir al PRO y empoderarse de cara al 2027, a pesar de tener a casi todos los dirigentes y legisladores amarillos bajo hechizo del modelo de La Libertad Avanza, mientras persiste la alianza parlamentaria.

También es una sensación vivida para los del peronismo que se reagrupó y ganó después de la fallida experiencia de Juntos por el Cambio, para dejar la inflación en 12% mensual y perder el balotaje con Milei.

Con toda esa experiencia a cuestas, el tablero político acelera su reconfiguración al ritmo que Milei acepta que, esta vez, no será tan fácil recuperar lo perdido en las encuestas como sí lo fue en la primera mitad del mandato, cuando su aceptación fue más elástica. Algo cambió y por eso dio explicaciones sobre el mal resultado con la inflación.

Javier Milei, preocupado: tiene muchos frentes abiertos.

Punto débil estructural

Lo de Milei es un argumento coyuntural para abordar un punto débil estructural del modelo: "La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario".

No faltó economista que no le recuerde estos meses que no parece ser así si en un marco de supuesto apretón a la emisión, con el dólar a la baja, con muchas actividades productivas en picada, la inflación igual sube. De hecho, el Presidente culpó al contexto político previo a las elecciones legislativas por influir en la puja distributiva y en la formación de precios.

Coincide con que luego de varias muestras recíprocas de alineamiento con la potencia que conduce Donald Trump, Estados Unidos, y los elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el superávit fiscal, el RIGI, el levantamiento parcial del cepo al dólar y de los esfuerzos de Caputo por recortar el gasto público, el Riesgo País no llega a niveles deseables para tomar endeudamiento en el mercado internacional a tasa accesible.

En el horizonte se acerca otra puja local: Caputo anticipó un importante ingreso de dólares por "cosecha récord" pero el campo mira el precio del dólar por debajo de los $1.400 y evalúa esperar para liquidar si no hay incentivos.

En ese marco, Milei respondió a su vez en AmCham a las críticas del "Círculo Rojo" por los resultados: "No vamos a dejar la ortodoxia. Hay que tener paciencia, no hay que desesperarse. Cuando uno hace eso toma malas decisiones. No vamos a violentar nuestros valores a la hora de diseñar nuestra política económica. Me parece una basura la idea de relajar nuestra política monetaria para ganar las elecciones".

Es una frase que puso en alerta no sólo a la oposición sino también a los principales empresarios del país, a la militancia del gobierno, a la sociedad en general.

Milei concluyó ese discurso con la opción de no ser reelecto: "Si no nos acompañan, no pasa nada, volvemos al sector privado". Pero en ese universo sí pasa: el Indec informó al cierre de la semana que los salarios registrados aumentaron 1,8% en febrero, por debajo de la inflación de 2,9%, lo que marcó otro mes consecutivo de baja.

Lo salarios caen frente a la inflación.

Un desequilibrio clave

Y como si todo el frente económico no fuera lo suficientemente desafiante, Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -de viaje por estos días en Israel- se aferran a sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito.

El malestar por esa decisión no deja ala del gobierno sin recorrer, sin embargo la mesa política se reunió el último viernes y tomó algunas determinaciones en línea con la postura presidencial.

La decisión de profundizar el ajuste no es sólo declarativa y el gobierno acude a la Justicia para evitar el envío de los fondos para universidades y el sector de discapacidad ya aprobados por el Congreso -cuando rechazó los vetos- y ratificados por fallo judicial.

Además, en la Casa Rosada se definió que la primera plana hará esfuerzos para que Adorni llegue al miércoles 29 al informe de gestión en el Congreso Nacional con suficiente preparación para contrarrestar los misiles que tire la oposición. Sugieren "comprar pochoclos" desde las filas de La Libertad Avanza, que podrían jugarse todo esa jornada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Tal es así, que el envío de la reforma electoral que busca suspender o eliminar las PASO en 2027 para complicar las internas a la oposición quedó en suspenso hasta volver a una posición mejor para negociar con aliados y dialoguistas.

A la presentación de Adorni le seguirán días claves para los sectores con trabajadores disconformes en salud, universidades y otros. Se viene el Día del Trabajador y la CGT marchará a Plaza de Mayo el 30 de abril. La central obrera advirtió esta semana por el aumento del "malestar social", el cual quedará expuesto en la marcha federal que organiza la comunidad educativa para la primera quincena del mes, con expectativa de tener apoyo masivo, tal cual ocurrió el año pasado.

No vienen semanas críticas pero sí determinantes para el futuro violeta. Milei eligió persistir antes que recalibrar, aun cuando admite señales de desgaste que ya no puede disimular. Si el Gobierno logra atravesar los próximos meses en la senda optimista que marcó el ministro Caputo y sin una nueva crisis política, podrá salir de estos días difíciles con fortaleza; si no, verá como un dato "malo" se transforma en factor decisivo de cara a las urnas.