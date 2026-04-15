Contraataque: Manuel Adorni iría al Congreso munido de carpetazos para los diputados

Manuel Adorni atraviesa el momento más difícil desde que es funcionario nacional y el 29 de abril irá a la Cámara de Diputados para brindar el informe de gestión del gobierno que corresponde por ley. Se espera que haya un ambiente hostil contra el jefe de Gabinete por los escándalos que lo tienen como protagonista y el avance de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito. En este marco, el ex vocero prepara su defensa que consistiría principalmente en atacar con "carpetazos" a los legisladores opositores.

"Va a ser picante. Compren pochoclos", adelantó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al ratificar que el jefe de Gabinete asistirá dentro de dos semanas al recinto.

Para la sesión especial que se llevará a cabo en la Cámara baja, los legisladores ya enviaron más de 4.800 preguntas al jefe de Gabinete además de que se esperan fuertes exposiciones contra Adorni durante el desarrollo de la jornada.

La sesión informativa en la Cámara de Diputados se llevará a cabo el miércoles 29 de abril.

Asimismo, desde la gestión de La Libertad Avanza dejaron trascender que la estrategia que está preparando el ex portavoz es llevar los denominados "carpetazos" contra algunos diputados con información sobre propiedades y viajes, entre otros puntos, similares por los que hoy es cuestionado no solo por la oposición sino también por amplios sectores de la sociedad ya que la mayoría de las encuestas reflejan que las polémicas que involucran afectaron a la credibilidad y la imagen de la administración libertaria.

Avanza la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni

Este miércoles se presentaron en los tribunales de Comodoro Py, las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes le vendieron el año pasado a Manuel Adorni, el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.

Las mujeres se lo vendieron en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Adriana Nechevenko, quien participó de esta operación, las vendedoras le financiaron al jefe de Gabinete 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.



