La Libertad Avanza ratificó que Manuel Adorni expondrá en el Congreso el 29 de abril: "Va a ser picante"

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró este lunes que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asistirá al recinto el 29 de abril para brindar el informe de la gestión pese a los fuertes cuestionamientos que existen en torno a su figura mientras avanza la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"Va a ser picante. Compren pochoclos", sostuvo Menem al ratificar la presentación de Adorni en la Cámara baja durante una charla que brindó en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, subrayó: "Ahí vamos a estar los 94 legisladores más quien les habla acompañando al jefe de Gabinete en la sesión informativa, cumpliendo lo que ordena la Constitución".

El legislador riojano, además, defendió al ex vocero presidencial y apuntó contra la oposición al precisar que los distintos bloques presentaron más de 4.800 preguntas para que sean respondidas por el funcionario.

Martín Menem respaldó a Manuel Adorni y cargó contra la oposición.

"Todo tiene un solo objetivo: instalar el desánimo, raspar al Gobierno y llevarnos a todos al barro. Al no tener una gestión con qué comparar ni ideas nuevas ni alternativas, (la oposición) pretende generar desánimo e igualar para abajo", cuestionó Menem.

Avanza la investigación contra Adorni: declararon las primeras prestamistas

Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, las mujeres que le otorgaron financiación directa a Manuel Adorni en la compra de uno de sus inmuebles, declararon este lunes ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Ambas mujeres -madre e hija- figuran como prestamistas de un crédito en dólares otorgado a Adorni. El monto fue de U$S100.000 en efectivo y estuvo respaldado con una hipoteca "no bancaria" sobre un departamento del ex portavoz ubicado sobre la Avenida Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Según trascendió, Molina y Cancio confirmaron ante el fiscal que el jefe de Gabinete ya les devolvió U$S30.000 y debe U$S70.000 más intereses. La deuda deberá ser cancelada para noviembre próximo.