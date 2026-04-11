Los 16 hechos que se produjeron en la Causa Adorni esta semana

Semana complicada para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El juez federal Ariel Lijo dio un paso clave en la investigación al ordenar el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

La medida busca reconstruir los movimientos financieros de la pareja y de sus firmas comerciales para determinar si existen irregularidades compatibles con el delito de enriquecimiento ilícito

La resolución judicial no solo alcanza al matrimonio Adorni, sino que se extiende a la consultora AS Innovación Profesional y a la firma MasBe, de las cuales son propietarios.

El objetivo es claro: rastrear el flujo de fondos que permitió, entre otras operaciones, la adquisición de un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.

La Justicia sospecha que los circuitos financieros declarados podrían no coincidir con la realidad de los ingresos de los involucrados. Con esta orden, los investigadores tienen vía libre para revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones juradas sin las restricciones de confidencialidad que impone la ley por defecto.

El fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la instrucción, fue tajante en su pedido. Solicitó que el rastreo de datos se realice a partir del 1 de enero de 2022. La intención es trazar una línea de tiempo precisa para comparar el patrimonio de Adorni y su esposa antes de su desembarco en la gestión pública nacional y analizar cómo variaron sus activos desde entonces hasta la actualidad.

En ese sentido, se libraron oficios al Banco Central de la República Argentina para obtener detalles sobre cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos, tarjetas de crédito y hasta el contenido de cajas de seguridad. La medida es exhaustiva: incluye también el pedido de información sobre billeteras virtuales, cuentas de pago y activos digitales, buscando cualquier rastro de dinero que no haya sido debidamente transparentado ante los organismos de control.

La causa avanza mientras otros frentes patrimoniales de Adorni también son examinados. Pollicita ya había puesto la mira en las refacciones de una propiedad en el club de campo Indio Cuá, por las cuales citó a declarar al contratista a cargo de las obras.

Además, la declaración testimonial de la escribana Adriana Mónica Nechevenko sobre la compra del departamento de Caballito -operación que, según trascendió, se habría pactado a pagar en un año y sin interés- sumó interrogantes que el fiscal espera despejar con los resúmenes bancarios sobre la mesa.

Las notas de esta semana





Lunes

-El fiscal Pollicita investigaría más de 10 viajes de Adorni al exterior: esta semana pedirá más pruebas . 00:00

-La escribana involucrada en el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni declarará esta semana. 01:47

-El fiscal pidió nuevos informes sobre las propiedades y los viajes de Manuel Adorni al exterior. 11:57

-Declara el ex futbolista Hugo Morales, primer dueño del departamento que compró Manuel Adorni. 18:24

Martes

-Adorni también financió su departamento anterior con deudas privadas: otras dos mujeres le prestaron 100 mil dólares. 10:21

-Hugo Morales dijo que la oferta por el departamento de Adorni se la hicieron "dos pibes" y después compraron dos jubiladas. 14:25

-Caso Adorni: el juez Lijo ordenó el levantamiento del registro de llamadas de Marcelo Grandio. 16:59

-Citan a declarar a las jubiladas que le prestaron dinero a Manuel Adorni para comprar una propiedad en Caballito. 17:03

Miércoles

-Declaró la escribana: dijo que Adorni iba a pagar el departamento en 12 cuotas y aseguró que no sabe de dónde sacó el dinero. 13.31

-Allanaron sucursales de la inmobiliaria que vendió el departamento de Adorni: buscan rastrear el dinero de la operación. 16:51

-A Adorni le prestaron 200 mil dólares sin intereses 22:10

-El ex titular de la UIF señaló a la escribana Nevechenko 23:08

Jueves

-La escribana Adriana Nechevenko se presentó otra vez en Comodoro Py para ampliar su declaración sobre el caso Adorni. 10:42

-El fiscal pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los Adorni. 15:14

-El hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento a Adorni estuvo casi 12 horas en la Casa Rosada. 15:52

-Nuevos detalles del viaje de Adorni a Nueva York: volvieron en primera clase y pagaron US$5.154 por el ticket de su esposa. 16:03

-El juez Lijo levantó el secreto bancario y fiscal de Adorni y su esposa. 19:08

-La escribana de Adorni aseguró que gastó más de 90 mil dólares en escrituraciones. 20:40

Viernes

-El contratista que refaccionó Indio Cuá y el encargado del edificio de Caballito pueden poner en jaque a Adorni. 10:32