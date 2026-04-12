El 60% de los argentinos rechaza un segundo mandato de Milei y el 20% lo hace por la corrupción

Una encuesta elaborada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados reflejó un amplio rechazo a la posibilidad de que Javier Milei acceda a un segundo mandato presidencial. Además, el relevamiento sugiere que existe predisposición a una eventual alianza opositora de cara a las elecciones de 2027.

Según el informe, ante la consulta sobre si "Milei tiene que gobernar un segundo período", el 60,6% expresó su desacuerdo. En contraposición, un 27,3% manifestó que lo votaría nuevamente, mientras que un 12,1% optó por no responder.

La opinión de la gente según Zuban Córdoba.

Los motivos del desencanto



Al profundizar en los motivos del rechazo, el estudio indagó: "¿Cuál es la razón principal por la que no lo haría?". Allí, el 47% apuntó a una "mala gestión", seguido por promesas incumplidas (24,7%) y hechos de corrupción (21,5%).

"El contexto económico pesa y condiciona al intento reeleccionista. Aunque falta una eternidad, podemos visualizar el desgaste de una economía que solo arrancó para pocos sectores", sostuvo Gustavo Córdoba, director de la consultora, a través de su cuenta en X.

El "factor Adorni" y la corrupción



En paralelo, otros sondeos recientes también registraron un deterioro en la imagen positiva del Gobierno, en medio de controversias vinculadas a presuntos hechos de corrupción que salpican al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Manuel Adorni fue el centro de las miradas en los últimos días.

Entre quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023 pero luego se distanciaron, las principales razones mencionadas fueron la situación económica (47,7%), las promesas incumplidas (18,9%) y la corrupción (12,7%).

La opinión de los encuestados.

Por su parte, la politóloga Paola Zuban señaló en una entrevista con Vocación por Periodismo que se observa una "negativización" en la evaluación de la gestión. "Está empezando a decantar la expectativa de la ciudadanía", afirmó.

Zuban también subrayó la repercusión del caso Adorni, al indicar que presenta altos niveles de conocimiento y rechazo social. "Un 70% nos dijo que Adorni debía renunciar", precisó.

En esa línea, agregó que, en un escenario hipotético en el que los encuestados fueran asesores del funcionario, consideraron que debería "dar un paso al costado para que la justicia investigue y mostrar documentación y explicar adecuadamente lo que pasó".

Finalmente, ante la posibilidad de una coalición opositora, la opinión pública marcó que el 48,2% respondió que apoyaría una alianza de partidos para derrotar a Milei, frente a un 37,7% que se manifestó en contra y un 14,7% que no tomó posición.