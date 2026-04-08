La gente no llega a fin de mes y esta llena de deudas

Los últimos datos publicados por la consultora Zuban Córdoba revelan un escenario crítico para la administración de Javier Milei. A medida que los efectos del programa económico se profundizan, la opinión pública parece haber cruzado un umbral de tolerancia, donde la desaprobación de la gestión y la percepción negativa del rumbo del país superan con creces los apoyos iniciales.

El dato más contundente de la encuesta es el nivel de rechazo a la figura presidencial. Según el informe, un 65% de los encuestados desaprueba la gestión de Javier Milei, frente a un 33,9% que mantiene su aprobación.

Esta brecha de más de 30 puntos indica que el efecto luna de miel o el crédito inicial otorgado al gobierno se ha erosionado significativamente. El núcleo duro de apoyo se ha visto reducido a poco más de un tercio de la población, lo que plantea desafíos de gobernabilidad y legitimidad para las reformas futuras.

Por otro lado, la percepción del destino nacional es igualmente sombría. Ante la pregunta sobre la dirección en la que va el país: el 63,6% considera que la dirección es incorrecta y solo el 28,3% cree que es correcta.

Este pesimismo estructural sugiere que la narrativa de la luz al final del túnel no está permeando en la mayoría de la sociedad. La desconfianza en el rumbo elegido por el Ejecutivo es un indicador de que el costo social del ajuste está pesando más que la expectativa de una mejora futura.

Economía y supervivencia: Las principales preocupaciones

El análisis de los problemas más urgentes para los argentinos explica la caída en los niveles de aprobación. La agenda social está dominada casi exclusivamente por la economía:

La asfixia financiera: El principal problema identificado es Llegar a fin de mes / Deudas (22%). Esto refleja una situación de vulnerabilidad extrema donde el consumo básico está en riesgo.

El costo de vida: La Inflación / Suba de precios (16,9%) y el Deterioro del sueldo (16,3%) completan el podio de preocupaciones. Si sumamos estos tres factores, casi el 55% de la población sitúa su malestar directamente en el bolsillo.

Corrupción y Desempleo: En un segundo escalón, la corrupción (15,4%) y el desempleo (14,5%) aparecen como factores de descontento persistentes

Resulta llamativo Es notable cómo problemas que antes dominaban la agenda, como la Inseguridad (8,7%) o la Educación (3,5%), han quedado relegados ante la urgencia de la subsistencia diaria.

Con una desaprobación del 65%, el Gobierno se encuentra en una zona de riesgo político. Sin una recuperación tangible del salario real el margen de maniobra de la administración Milei podría seguir estrechándose en los meses venideros.