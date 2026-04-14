Javier MIlei: "El dato de la inflación es malo"

El presidente Javier Milei se pronunció tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor y admitió que el 3,4% de inflación de marzo "es malo".

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado expresó su disconformidad con el indicador mensual, aunque buscó transmitir previsibilidad sobre el rumbo económico del Gobierno en los próximos meses.

"El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado", sostuvo Javier Milei en su cuenta oficial de X.

El mandatario vinculó el resultado a factores coyunturales, en sintonía con las explicaciones brindadas por el Ministerio de Economía sobre el impacto de la crisis internacional y los precios regulados.

INFLACIÓN

El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.

VLLC!



PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

Expectativas para los próximos meses

Pese al repunte registrado en el tercer mes del año, el titular del Ejecutivo nacional manifestó su confianza en que la aceleración sea transitoria. Según sus declaraciones, el programa oficial mantiene los pilares necesarios para corregir la tendencia de los precios minoristas.

En ese sentido, el presidente remarcó que espera que "a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente". Para el Gobierno, la disciplina fiscal y monetaria sigue siendo la herramienta central para lograr la estabilidad, confiando en que los "elementos duros" del análisis técnico validen una desaceleración en el corto plazo.