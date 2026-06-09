Tras discutir por teléfono, Roberto Piazza canceló la participación de Javier Milei en su desfile benéfico

La previa del tradicional desfile benéfico anual "Sofisticación" se vio sacudida por un fuerte conflicto que terminó con la exclusión definitiva del presidente Javier Milei del evento. En su lugar, habría invitado a Patricia Bullrich.

La decisión fue tomada por el propio diseñador Roberto Piazza luego de una intensa discusión telefónica a los gritos ocurrida durante la madrugada previa.

El motivo del cruce se desencadenó debido a que el mandatario solicitó incorporar en el show musical a diputadas de su espacio político, buscando transformar la pasarela de alta costura en un despliegue de tintes partidarios.

Cruce telefónico y exclusión del evento

Ante el pedido presidencial, Roberto Piazza se negó rotundamente a alterar la categoría de su colección de alta costura, lo que derivó en un fuerte intercambio de insultos y en la consecuente cancelación de la participación del jefe de Estado.

El evento solidario, que tiene como objetivo recolectar donaciones para la fundación contra el abuso infantil presidida por el diseñador, mantiene su programación para este martes a las 21: en el icónico local de Señor Tango, ubicado en el barrio porteño de Barracas.

A pesar de haber bajado al mandatario de la lista de asistentes, la organización ratificó la invitación a destacadas figuras de la escena nacional y de la política, entre quienes se encuentran Mirtha Legrand y la ministra Patricia Bullrich.

El show que no fue y el protagonismo de Fátima Florez

La participación de Javier Milei guardaba un fuerte componente artístico y mediático, ya que el Presidente tenía planeado cantar el clásico blues "La flor más bella", de la agrupación Memphis La Blusera.

Esta intervención iba a significar un reencuentro sobre el escenario con su expareja, Fátima Florez, a quien planeaba homenajear con la canción mientras ella realizaba su pasada por la pasarela.

Más allá de la ausencia del mandatario, la presencia de la humorista e imitadora sigue siendo uno de los focos de atención del desfile.

El diseñador comentó que el tono del atuendo que lucirá la artista en la pasarela continúa en discusión y bajo un estricto hermetismo: "Si va de blanco o si va de rojo o si va de negro, no te lo puedo decir todavía porque estamos hablando con Fátima".

En conversaciones previas, Roberto Piazza le había consultado al propio mandatario si deseaba verla vestida de novia, ante lo cual Javier Milei había respondido de manera tajante: "Esas son cosas de mujeres, hablalo vos con ella".

Rumores de candidatura en el oficialismo

En paralelo al escándalo del desfile, el entorno de la imitadora sumó un nuevo foco de atención tras las declaraciones del periodista de espectáculos Ángel de Brito en su programa de televisión.

Según el conductor de LAM, Fátima Florez habría sido convocada por el oficialismo de cara a los comicios del año pasado y "estaría evaluando la propuesta" para convertirse en candidata de La Libertad Avanza.

La artista, quien ya conoce de cerca el ámbito gubernamental por su pasada relación sentimental con el Presidente, se refirió recientemente al vínculo de mutuo respeto profesional que mantiene con el jefe de Estado: "Él es fanático mío, admirador mío hace muchos años. Incluso, como digo, antes de que nosotros seamos pareja, él ya me expresaba su admiración hacia mis personajes y hacia mi trabajo. Siempre le gustó y se puso contento de que me fuera bien en el teatro. Eso es amor".