Fuertes críticas a Milei del Wall Street Journal: "Acusaciones de corrupción, reveses legales y malestar económico"

El diario estadounidense The Wall Street Journal lanzó fuertes críticas a la gestión de Javier Milei, donde puntualizó que enfrenta un escenario actual complejo en donde "el nuevo orden radical" que habría traído el presidente con su política "se topa con los viejos problemas de siempre".

"Acusaciones de corrupción, reveses legales y malestar económico", resume el prestigioso periódico de Nueva York al referirse a la situación del gobierno, a la que le suma "resultados desastrosos en las encuestas".

En ese sentido, una observación del especialista Benjamin Gedan, citado por el medio, advierte que "los argentinos han demostrado una paciencia inusual, pero esa paciencia se está agotando".

Entre los inconvenientes que tiene por delante Milei, el economista Mauricio Monge afirma que hay una dualidad marcada en la economía, en la que hay sectores exportadores como el de la minería y la energía que se muestran dinámicos, pero el mercado interno permanece débil, con caída del empleo y salarios rezagados.

Las acusaciones de corrupción en el centro de la crítica

El WSJ se refirió a las investigaciones judiciales que atraviesa la gestión de La Libertad Avanza y su impacto.

Sobre ese aspecto, apuntó al caso $LIBRA. Fue el especialista Rafael Ch quien consideró que "es posible que siga resurgiendo (...) ya que es uno de los pocos temas sobre los que la oposición tiene una línea de ataque específica".

Al respecto, ponderó que esto en un futuro puede afectar las inversiones sobre el país al afectar la confianza.

Desaprobaciones a la gestión de Milei

En otra parte del texto, el artículo señala que la popularidad del Presidente se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió: un descenso del 10% respecto al año pasado, según la encuestadora Atlas Intel.

Y citó que una reciente encuesta de la consultora CB indica alrededor del 53% de los argentinos manifestó su deseo de un cambio de gobierno el próximo año.

Por su parte, habló de falta de consensos en el gobierno con la oposición y como este puede ser otro punto débil.