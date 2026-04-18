Los 10 hechos descubiertos por la Justicia en la causa Adorni esta semana

Una semana plagada de hechos concluyó este viernes alrededor de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.

Es que en los últimos días diferentes personajes dentro del "Adornigate" se presentaron ante la Justicia para prestar declaración, al tiempo que las investigaciones en paralelo continuaron: se dieron a conocer más detalles sobre los millonarios viajes que emprendió el funcionario junto a su esposa y su familia al exterior, algunas remodelaciones en los inmuebles y más información sobre su relación con el periodista Marcelo Grandío.

Lunes

Todo comenzó el lunes cuando las primeras prestamistas de Adorni se presentaron ante la Justicia y declararon que ya les devolvió 30 mil dólares. Se trata de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes le otorgaron financiación directa al jefe de Gabinete en la compra de uno de sus inmuebles.





Ambas declararon ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. Permanecieron casi tres horas en los tribunales de Comodoro Py y se retiraron sin hablar con la prensa. Según trascendió, Molina y Cancio confirmaron ante el fiscal Pollicita que Adorni ya les devolvió U$S30.000 y debe U$S70.000 más intereses, y la deuda deberá ser cancelada para noviembre próximo.

Martes





El martes se dio a conocer que la Justicia investiga si el Gobierno direccionó licitaciones millonarias a favor de la mujer de Adorni: se busca determinar si se favoreció a un entramado de empresas tecnológicas que tendrían vínculos entre sí y que, además, mantendrían relaciones comerciales con la consultora de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Miércoles





Ya el miércoles fue el turno de las "famosas" jubiladas de la causa, aquellas que financiaron el pago para el departamento que compró Adorni en el barrio porteño de Caballito. Una de ellas, Claudia Sbabo, declaró ante el fiscal federal Pollicita.

Ese mismo día se dio a conocer también que la Justicia federal investiga una serie de refacciones integrales que se realizaron en el departamento del funcionario en el mencionado barrio porteño. Las obras se llevaron a cabo entre mayo y noviembre de 2025, mientras la propiedad todavía estaba a nombre de Beatriz Viegas y Sbabo.

Según documentación e imágenes a las que accedió LA NACIÓN, las reformas fueron totales: cocina renovada con nuevos muebles, artefactos, mesada y cerramientos; dos baños completamente refaccionados; vestidor nuevo en el dormitorio principal; pisos interiores y exteriores reemplazados; y refacción del lavadero.

También el miércoles le iniciaron un sumario a la escribana de Adorni por posibles irregularidades: el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires abrió un expediente para investigar el desempeño de la notaria Adriana Nechevenko, quien intervino en las recientes operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. La entidad busca determinar si existió negligencia o ejercicio irregular de la profesión, lo que podría derivar en la suspensión de su matrícula.

Finalmente, la Justicia confirmó que el viaje a Aruba con su familia lo pagó en efectivo. Fue el miércoles cuando se constató que el por entonces vocero Adorni se tomó vacaciones al Caribe con su familia y sospechosamente, abonó los pasajes en efectivo, uno sobre otro. La aerolínea consultada informó que los Adorni pagaron en efectivo 4 pasajes de 1450 dólares cada uno, un gasto aproximado de 5800 dólares en total para el traslado.

Jueves

El jueves la Justicia emprendió una investigación de las transferencias que recibió Adorni de la productora de Grandío durante casi un año. Entre la información que analiza el juzgado de Ariel Lijo se encuentran diez transferencias bancarias que fueron realizadas desde la productora de Grandio a Adorni entre el 1 de diciembre de 2022 y diciembre 2023.

Hubo una de 60 mil y otra de 50 mil pesos, cuatro de 121 mil pesos, 3 de 157.300 mil pesos y una última de 605 mil pesos, según el detalle con que cuenta la Justicia en la causa en la que interviene el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Viernes

La semana tampoco cerró bien para Adorni. En primer lugar, el viernes trascendió otro viaje de lujo que realizó, ya que se hospedó durante un fin de semana largo en el exclusivo hotel Llao Llao de Bariloche y habría gastado miles de dólares. Fue durante el fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 2024, a tan solo seis meses de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación.

En la misma jornada se dio a conocer que Adorni declararía una herencia de su padre, que falleció en 2002, para justificar sus cuantiosos gastos. La maniobra, que surge de una rectificación reciente de su declaración jurada, generó escepticismo en el entorno judicial por el llamativo momento en que aparece.

Y esto va de la mano con un tuit suyo que se viralizó también ayer, en donde el funcionario describió -en 2018- la herencia de su padre como una carga financiera que le "costó años resolver".

Finalmente, la Justicia investiga al menos seis contratos de coproducción que se firmaron con la productora Imhouse, vinculada al periodista Grandio, con la TV Pública.

Es que Radio y Televisión Argentina (RTA) aclaró que Grandío no figura como empleado en relación de dependencia. Sin embargo, su productora participó en diversos contenidos tanto de la TV Pública como de Radio Nacional. Y lo más llamativo es la infraestructura clave para la producción de los contenidos estuvo a cargo de RTA: esto es aire, estudios, maquillaje, vestuario, escenografía, personal técnico, seguridad y equipos de producción.



