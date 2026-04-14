Cristian Jerónimo ratificó la marcha de la CGT a Plaza de Mayo el 30 de abril y no descartó nuevas medidas de fuerza

El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, ratificó este lunes la movilización que la central obrera realizará el próximo 30 de abril hacia Plaza de Mayo, en la antesala del Día del Trabajador. Además, advirtió que no se descartan nuevas medidas de fuerza frente al creciente malestar social.

Jerónimo remarcó la falta de diálogo con el Ejecutivo y cuestionó el rumbo económico actual del país. En esa línea, fue contundente al indicar que este tipo de medidas de fuerza pueden continuar.

"No descartamos nada. El clima social cada vez se calienta más porque la gente no la está pasando bien". aseguró el dirigente sindical durante una entrevista radial.

En ese sentido, cabe destacar que la CGT realizó cuatro paros generales desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el último hace casi dos meses, lo que evidencia una escalada en el conflicto entre el sindicalismo y el Gobierno.

Jerónimo alertó sobre un escenario crítico en el mundo del trabajo, con cierre de empresas y pérdida sostenida de puestos laborales. Según estimaciones del sector, el poder adquisitivo de los trabajadores cayó entre un 26% y un 30%.

"No hay salario que alcance, el costo de vida es altísimo y el endeudamiento de las familias es terrible", sostuvo Jerónimo, quien insistió en la necesidad de visibilizar el descontento social.

En tanto, en relación a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el referente de la CGT destacó un fallo judicial favorable en el fuero laboral que declaró inconstitucionales 82 artículos de la normativa.

Según explicó, la reforma "avasalla derechos colectivos e individuales de los trabajadores", lo que refuerza la postura de la central obrera en contra de las modificaciones propuestas.

Por su parte, otro de los puntos críticos destacados por Jerónimo fue la situación del sistema de salud. "Las obras sociales ya prácticamente no pueden cubrir más prestaciones", advirtió, al tiempo que denunció un fuerte desfinanciamiento del sector.

La movilización convocada por la CGT se presenta como una nueva muestra de fuerza del sindicalismo y podría marcar el inicio de una etapa de mayor conflictividad social.