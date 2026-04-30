Marcha de la CGT a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador: el mapa de los cortes

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una marcha a Plaza de Mayo para la tarde de este jueves, en la previa del Día del Trabajador, por lo cual se espera que poco antes del mediodía las columnas comiencen a llegar al emblemático espacio público porteño desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. El acto central está previsto para las 15.

Anticiparon que se movilizarán la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Bancarios, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (SITIA), Camioneros, UOCRA, UDA y organizaciones de jubilados, entre otros.

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Entre las principales arterias que estarán congestionadas por las columnas, se encuentran Avenida de Mayo, Bernardo de Yrigoyen, Entre Ríos y su continuación, Callao; además de Luis Sáenz Peña, Virrey Ceballos, 9 de Julio, Diagonal Sur, Alsina, Carlos Calvo y Belgrano.

Asimismo, los principales despliegues de las columnas estarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio, Diagonal Norte y 9 de Julio, y Diagonal Sur y 9 de Julio.

Por su parte, el Gobierno porteño anticipó que implementará cortes de tránsito preventivos conforme se vayan sumando los manifestantes.

La Policía de la Ciudad desplegará un operativo para monitorear la marcha y acompañar a las distintas columnas, mientras que las fuerzas federales estarán detrás del vallado de la Casa Rosada.

Desde la cartera de Seguridad de la Nación se advirtió que el Gobierno nacional prepara un operativo de especial para la movilización de la CGT. El procedimiento incluirá controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y el despliegue de alrededor de 1.000 efectivos.