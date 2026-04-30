La CGT se movilizará a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este jueves a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador, en una actividad en la que volverán a expresar sus reclamos al Gobierno de Javier Milei.

El acto central se llevará a cabo desde las 15 y se estima que hablarán los tres integrantes del triunvirato que conduce la central obrera: Jorge Sola, Cristian Gerónimo y Octavio Argüello. Además, se leerá un documento con la síntesis de los reclamos al Gobierno.

Asimismo, desde el mediodía habrá concentraciones en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires para luego movilizar a la plaza. Camioneros prevé reunirse desde las 12 en la zona de 9 de Julio y avenida de Mayo, mientras que La Bancaria concentrará a las 13 en su sede de Sarmiento al 300.

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%u26AA Este jueves 30 de abril traé tu bandera y marchemos por trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores



%uD83D%uDCCD Plaza de Mayo

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¡NOS VEMOS EN LA PLAZA!#CGT #1deMayo #DíadelTrabajador pic.twitter.com/EDhwJDoMSY April 28, 2026

En la convocatoria, la CGT pidió participar con la bandera argentina bajo la consigna "por trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores". "Cuando el pueblo trabajador se organiza, no hay ajuste que lo doblegue", recalcaron desde la central obrera.

"Vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte"

En la previa de la manifestación, habló Jorge Sola, uno de los líderes de la confederación, quien adelantó: "Vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte".

"Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes", subrayó el gremialista en declaraciones a Futurock.