La CGT ratificó la marcha del 30 de abril a Plaza de Mayo y denunció "gravedad institucional" en la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó la convocatoria a una movilización hacia Plaza de Mayo prevista para el jueves 30 de abril. La protesta estará orientada contra las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Uno de los secretarios generales de la central obrera, Cristian Jerónimo, sostuvo que la jornada de protesta no será un hecho aislado. En ese sentido, remarcó que forma parte de una estrategia de largo plazo.

Cristian Jerónimo, uno de los nuevos líderes de la CGT.

El dirigente definió la iniciativa como parte de una "carrera de resistencia" que continuará en el tiempo. Según explicó, el objetivo es sostener la presión sindical ante la falta de respuestas.

Desde la central obrera se posicionan como un "bastión de resistencia" frente al actual modelo económico. Advirtieron que, sin avances en materia salarial y laboral, el conflicto podría intensificarse.

Polémica por el fallo judicial

En declaraciones radiales, Jerónimo cuestionó con dureza el fallo judicial que suspendió la reforma laboral. En ese marco, lo calificó como "aberrante".

"Después, con total obscenidad, aparece al otro día en el Boletín Oficial la extensión de uno de los jueces que firmó el fallo. Pone un grado de gravedad institucional y genera dudas que no ayudan a los procesos institucionales y democráticos de la Argentina", agregó.

Asimismo, consideró que la resolución judicial "es totalmente maliciosa y va en contra de nuestra carta magna". En esa línea, afirmó: "desde ese lugar no estamos dispuestos a retroceder ni a resignarnos. Está trabajando nuestro equipo jurídico para ver cómo vamos a actuar".

El dirigente sindical también apuntó contra el contenido de la reforma impulsada por el Ejecutivo. "Seguiremos dando la discusión, sabemos que tenemos la razón. Está a la vista que todos los artículos planteados no aportan a la armonización laboral, todo lo contrario: oprimen derechos", expresó.

Jerónimo cuestionó además el impacto de las medidas en los trabajadores. "El grado de obscenidad, cómo hicieron las cosas, no solamente indigna sino que molesta. Están jugando con la vida de los trabajadores... Seguramente recusaremos al juez", señaló.

Finalmente, advirtió sobre el clima social y la situación económica. "Seguramente la conflictividad va a seguir escalando... la gente está muy enojada, no le alcanza para llegar a fin de mes", afirmó, y pidió ampliar la CGT para "construir algo muy amplio... que sea inclusiva y genere una expectativa y previsibilidad en el trabajador".