Detuvieron al sospechoso del crimen de un hombre que fue encontrado dentro de una pared

La Policía de Entre Ríos detuvo este lunes a Nicolás Alexander Acosta, el principal sospechoso por el asesinato del sereno de una obra en construcción en la ciudad de Colón, cuyo cuerpo fue hallado este domingo oculto dentro de una pared, envuelto en frazadas y cubierto de cal.

El arresto del acusado de 32 años, conocido con el alias de "Nino", se concretó en el cruce de la calle Illia, entre Lima y Paysandú, en la misma localidad, con la colaboración de la División de Homicidios y el área de Operaciones de la dependencia departamental.

Acosta, oriundo de la provincia de Buenos Aires, se había mudado a la ciudad entrerriana hace unos meses y al momento del hecho se encontraba en situación de calle.

Las autoridades en el lugar del macabro hallazgo descubierto en Colón.

La investigación apunta a que el crimen se produjo en el marco de una pelea entre Acosta y la víctima.

El hallazgo macabro generó conmoción en la ciudad de Colón. Tras el aviso de obreros que advirtieron sangre en un edificio en construcción, la Policía descubrió el cuerpo de un hombre oculto dentro de una de las paredes.

Fuentes judiciales precisaron que el trabajador asesinado sería el sereno del lugar, de unos 52 años y oriundo de Paraguay, y que hasta el momento no pudo ser identificado.

La víctima y la autopsia

El análisis del médico forense determinó que la víctima presentaba un fuerte traumatismo en el cráneo. También se detectaron manchas de sangre en el lugar del hallazgo.

El próximo jueves, el cuerpo será sometido a una autopsia en la Morgue Judicial de Oro Verde.

Acosta es albañil de profesión y presenta tatuajes visibles: dos coronas detrás de ambas orejas, un diablo en el brazo derecho y la inscripción "Lorena Palma" en el izquierdo.