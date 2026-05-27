Un trabajador rural murió aplastado por un enorme rollo de alfalfa

Un desafortunado accidente se cobró la vida de un trabajador rural de 70 años, quien murió aplastado por una rollo de alfalfa en un establecimiento ubicado en la zona de General Galarza, en el departamento entrerriano de Gualeguay.

Fuentes policiales indicaron que la víctima fue aplastada por la mole de hierbas mientras realizaba tareas en una granja. En tanto, otros dos hombres resultaron heridos y debieron ser asistidos en el Hospital Perú de esa localidad.

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El hecho se registró en el establecimiento rural Don Enrique, situado sobre la Ruta Nacional Nº12, a unos 16 kilómetros hacia el este por el camino de ripio conocido como La Yangonea.

Personal de la Comisaría Nº16 intervino luego de recibir un aviso desde el Hospital Perú por el ingreso de tres trabajadores rurales, uno de ellos sin signos vitales. El médico de guardia confirmó que la víctima fatal fue identificada como José Óscar Webert, de 70 años.

Otros heridos por el episodio





Según las primeras actuaciones, el hombre "habría sufrido un accidente laboral siendo aplastado por un rollo de alfalfa", mientras desarrollaba tareas dentro del predio rural.

En tanto, los otros hombres que ingresaron al hospital presentaban distintas lesiones, aunque hasta el momento no se difundió información oficial sobre la gravedad de su estado de salud.

Finalmente, las autoridades avanzaron con las pericias y actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente fatal en el campo.

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