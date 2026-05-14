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Jueves, 14 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
TERRIBLE

Un hombre de 73 años murió aplastado por el portón de una gomería

El portón metálico se desplomó sobre la víctima en avenida Córdoba al 3400. Bomberos y el SAME no pudieron salvarla; la fiscalía ordenó peritajes sobre el estado de la estructura.

Un hombre de 73 años murió este jueves por la mañana en el barrio porteño de Almagro después de que se desplomara sobre él un pesado portón metálico de una gomería ubicada en avenida Córdoba al 3400.

La tragedia ocurrió entre las calles Mario Bravo y Billinghurst y movilizó a policías, bomberos y al SAME.

La víctima se encontraba dentro del comercio cuando la estructura se desprendió de manera repentina y lo aplastó. Quedó atrapada debajo del portón con heridas de gravedad. Los motivos del derrumbe son materia de investigación.

Tras el llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad y dotaciones de Bomberos llegaron rápidamente al lugar. El personal del SAME intentó reanimar al hombre con maniobras de RCP, pero los médicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Tragedia en el barrio porteño de Almagro.
Tragedia en el barrio porteño de Almagro.

Cómo avanza la investigación

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, que ordenó peritajes sobre la estructura y las condiciones de mantenimiento del local.

Los investigadores buscan determinar si hubo una falla mecánica, deterioro estructural o negligencia vinculada al estado del portón.

Algunos vecinos declararon haber escuchado un fuerte estruendo antes de ver llegar los patrulleros y las ambulancias.

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