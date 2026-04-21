Un mecánico de 56 años murió aplastado por un colectivo mientras cambiaba una rueda en Río Negro

Un trágico accidente laboral generó conmoción en la comunidad de Catriel, en la provincia de Río Negro. Un mecánico de 56 años perdió la vida tras ser aplastado por un colectivo mientras realizaba tareas de mantenimiento.

El incidente ocurrió durante la mañana de este lunes, en la intersección de las calles Brasil y Mosconi, cuando la víctima fue identificada como Guillermo Fabián Guiñazú, quien se encontraba trabajando sobre un colectivo utilizado para el transporte de personal de empresas petroleras, sufrió un accidente.

Según las primeras reconstrucciones, el mecánico realizaba el cambio de una rueda y había elevado el vehículo mediante un crique hidráulico. Sin embargo, el sistema presentó una falla repentina que provocó el desplome del colectivo, sin darle margen de reacción.

El impacto fue letal. El colectivo cayó sobre el trabajador y le provocó heridas de extrema gravedad. De acuerdo con el médico policial, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático, compatible con el aplastamiento sufrido en el lugar.

Tras lo sucedido, se desplegó un importante operativo en la zona con la participación de efectivos policiales, personal de salud, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística. En esa línea, para poder retirar el cuerpo, fue necesaria la intervención de una grúa municipal, que permitió levantar el vehículo luego de varios minutos de maniobras.

En tanto, los investigadores en el lugar del hecho y avanzaron con el secuestro del crique hidráulico y de las herramientas utilizadas por la víctima. Elementos que serán clave para determinar si existió una falla técnica o algún tipo de irregularidad en el procedimiento.

Por último, la causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que busca establecer si se trató de un accidente fortuito o si hubo negligencia.