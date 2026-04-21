Quién era el profesor brasileño de que fue hallado sin vida en Buenos Aires

La muerte del profesor brasileño Danilo Neves Pereira en la Ciudad de Buenos Aires genera gran conmoción y el caso es investigado por la Justicia argentina.

Pereira, de 35 años, era un docente universitario especializado en lingüística y enseñanza de idiomas. Durante más de una década trabajó en la Universidad Federal de Goiás, donde también cursó su formación académica y desarrollaba un doctorado en lingüística aplicada, próximo a finalizar.

¿Cómo sigue la causa?

El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17, que interviene para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Según fuentes policiales, el docente murió el 15 de abril en el Hospital Ramos Mejía tras sufrir una descompensación psicotrópica.

La investigación fue iniciada tras la denuncia de un amigo, quien alertó a la Policía de la Ciudad luego de perder contacto con Pereira. El último mensaje que había recibido de parte del profesor había sido enviado el 14 de abril, cuando el profesor indicó que se encontraba en un departamento ubicado sobre la Avenida de Mayo al 700.

De acuerdo con reconstrucciones del caso, ese mismo día el docente había avisado a allegados que se reuniría con una persona conocida a través de una aplicación. Luego de ese encuentro, dejó de responder mensajes, lo que encendió las alarmas en su entorno cercano.

Ante esto, las autoridades activaron un operativo de búsqueda que permitió establecer que Pereira había ingresado al hospital el 14 de abril. Su fallecimiento se produjo durante la madrugada del día siguiente, según confirmaron fuentes oficiales.

El profesor brasileño residía en Argentina desde hacía aproximadamente cinco meses, período en el que avanzaba con sus estudios de posgrado.

Tras conocerse la noticia, la comunidad académica expresó su pesar y lo recordó como un profesional comprometido con la educación y muy valorado por sus colegas. Mientras avanza la investigación judicial, el caso mantiene en vilo a familiares, amigos y a la comunidad educativa, que espera respuestas sobre lo ocurrido en las horas previas a la muerte del docente.