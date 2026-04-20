El hermano de Melchor Rodrigo, furioso con la condena a Felipe Pettinato: "Fue una falta de respeto"

Hernán Rodrigo estalló este lunes tras conocer el fallo de la Justicia que condenó a Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, en el incendio de su departamento de Belgrano, en 2022.

"Lo interpreté como una falta de respeto", expresó sobre el fallo de la Justicia de tres años de prisión en suspenso por el siniestro que derivó en el deceso de su hermano.

"Estaban los elementos sobre la mesa: las pericias mostraban que el fuego había sido adrede, que había solo dos personas y que hubo un acelerante. Todo eso lo tenían adelante y, sin embargo, llegaron al fallo que llegaron", cuestionó Hernán.

El familiar fue más allá y habló de una crisis sistémica: "Como sociedad estamos ante un problema muy grave. Me siento totalmente desamparado. Tenemos una Justicia que termina mostrando este tipo de sentencias".

Felipe Pettinato durante el juicio.

"Las evidencias eran clarísimas"

Rodrigo apuntó contra la lógica del veredicto y señaló que las pruebas eran suficientes para otro resultado. "Era un fuego intencionalmente causado. Todo el departamento terminó prendido fuego por las llamas que salían del cuerpo de mi hermano", afirmó.

También cuestionó la influencia pública de los involucrados: "Esta gente ha estado su vida en la televisión, en radio, en equipos de rock. Claramente esto no es normal".

Y cerró con una advertencia: "¿Qué podemos esperar? El que está ahí se llamaba Melchor Rodrigo, pero podría haber sido cualquier hijo o pariente".

El juicio: pericias, drogas y un incendio sin accidente

Durante siete audiencias y con más de 15 testigos, el tribunal reconstruyó cómo se inició el fuego en el departamento de la calle Aguilar.

La autopsia determinó que Rodrigo sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y que estaba con vida cuando comenzaron las llamas, bajo el efecto del psicofármaco zolpidem.

Los peritos de Bomberos descartaron fallas eléctricas o accidentes con cigarrillos. El informe concluyó que el incendio se originó con una "llama libre" -posiblemente de un encendedor o fósforo- y que un aerosol hallado en la escena pudo haber potenciado el fuego.

En el departamento se encontraron un balde con restos de botellas rotas, un encendedor que solo daba chispa y fósforos parcialmente quemados.

El análisis toxicológico reveló que ambos consumieron metilfenidato, un estimulante. Los mensajes entre los dos hablaban de encuentros para consumir drogas.

Pettinato fue hallado culpable del incendio pero no irá preso. Además de los tres años en suspenso, deberá continuar con sus tratamientos contra las adicciones y mantener su lugar de residencia declarado.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy