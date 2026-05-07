Dictan prisión domiciliaria para Felipe Pettinato por estafas y falsificación

Felipe Pettinato deberá cumplir detención domiciliaria tras ser procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados.

La resolución del juez Javier Sánchez Sarmiento establece que el imputado permanezca en un departamento ubicado en la calle Moldes, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo un sistema de monitoreo satelital por GPS.

Esta causa se originó a partir de las irregularidades detectadas en el uso de recetas médicas a nombre del fallecido neurólogo Melchor Rodrigo, con las cuales se sospecha que el mediático obtenía medicación.

Condiciones del arresto y rehabilitación

A pesar de la restricción de libertad, el magistrado permitió que el hijo de Roberto Pettinato mantenga cierta movilidad condicionada.

El imputado "quedó autorizado a salir únicamente para continuar con los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas", según lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14.

Estas salidas son de carácter obligatorio en cumplimiento de la condena dictada el pasado 20 de abril.

El control de la medida estará a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia.

El juez advirtió que, ante cualquier incumplimiento de las reglas impuestas, se podrían adoptar nuevas medidas procesales más severas.

Embargo y prohibición de salida del país

La resolución judicial también incluyó restricciones financieras y de desplazamiento internacional.

Se ordenó trabar un embargo sobre los bienes y el dinero de Felipe Pettinato hasta cubrir la suma de 1.500.000 pesos.

En paralelo, se mantuvo la prohibición de salida del territorio nacional para asegurar su comparecencia ante la justicia.

La medida ya fue notificada a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, así como a la defensa y a la querella del caso que investiga las maniobras fraudulentas con documentación del profesional fallecido en el incendio de 2022.