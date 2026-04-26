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Domingo, 26 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
CASO MELCHOR RODRIGO

Se conocerán los fundamentos de la condena contra Felipe Pettinato

Será este lunes. Fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo.

SGorostiaga

La Justicia dará a conocer este lunes los fundamentos de la condena contra Felipe Pettinato, sentenciado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo. Fue hallado culpable de "incendio culposo seguido de muerte" por el hecho ocurrido en mayo de 2022.

A pesar de no ir a la cárcel, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 le impuso reglas estrictas: debe fijar domicilio, continuar su tratamiento de desintoxicación y someterse al control de la Dirección de Asistencia de Ejecución Penal

Otro punto del fallo es la unificación de penas ya que se le sumó una condena previa de 9 meses por abuso sexual simple dictada en 2024. Por este motivo, la Justicia ordenó extraer su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos.

Los peritos determinaron que el incendio en el departamento de Belgrano comenzó por el uso de un acelerante, descartando un accidente eléctrico. Ahora, con los fundamentos, se conocerán los detalles de las pruebas para la condena.

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