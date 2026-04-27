Fundamentos de la condena a Felipe Pettinato: los motivos por los que le dieron tres años de prisión en suspenso

El lunes pasado, Felipe Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el incendio en su departamento de Belgrano en el que murió su neurólogo, Melchor Rodrigo, en mayo de 2022. Hoy se conoció el fallo completo con el razonamiento de los jueces Enrique Gamboa, Gustavo Valle y Gabriel Vega.

La diferencia con lo que pedía la madre de la víctima, Delia Muzio, es abismal: ella exigió 15 años por estrago doloso, al argumentar que Pettinato actuó con intención. Sin embargo, los jueces rechazaron esa lectura.

El primer y más decisivo fundamento es que los jueces no encontraron pruebas de que Pettinato haya actuado con dolo. La figura que eligió el tribunal -estrago culposo- implica que el incendio fue consecuencia de una imprudencia grave, no de una decisión deliberada de matar o de actuar con total desaprensión hacia la vida de Rodrigo.

El neurólogo Melchor Rodrigo, fallecido en el incendio ocurrido en 2022.

La defensa sostuvo que esa noche los dos se habían reunido para consumir Rubifen -el nombre comercial del metilfenidato, un psicofármaco para el déficit de atención con efectos similares a los de la cocaína-. El tribunal tomó ese contexto como parte del cuadro.

"Toda la situación previa de consumo problemático por parte de ambos brindó contexto a lo que finalmente ocurrió", señala el fallo.

El propio fiscal Fernando Klappenbach -que pidió cuatro años y siete meses- ya había planteado la adicción de Pettinato como circunstancia atenuante. El tribunal coincidió y la incluyó formalmente entre los factores que justifican una pena menor.

"Entre las atenuantes concordamos en que la juventud de Pettinato y su adicción a las drogas fueron circunstancias valoradas correctamente", afirmaron los magistrados.

El tercer pilar del fallo es testimonial. Vecinos, bomberos, policías y médicos que estuvieron en el lugar coincidieron en que Pettinato intentó auxiliar a su neurólogo, aunque sin lograrlo. También declararon que el propio acusado admitió haberse "mandado una cag...." al intentar encender un cigarrillo -el origen probable del incendio.

Para los jueces, esa conducta descartó la figura de desaprensión total que habría habilitado una pena mayor. No hubo indiferencia ante la vida de la víctima: hubo un accidente y una reacción, aunque fallida.

La sentencia

Con estos fundamentos, el tribunal calculó la pena en tres años en suspenso, sumando además los nueve meses que Pettinato arrastra desde 2022 por abuso sexual simple.

"La pena no puede ser la continuación institucionalizada de la venganza, sino su límite", cerraron los jueces.

Durante tres años, Pettinato deberá someterse al control de la Dirección de Ejecución Penal y continuar su tratamiento de desintoxicación. El Cuerpo Médico Forense determinará la periodicidad del seguimiento.

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