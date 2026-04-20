"No voy a hablar", dijo Felipe Pettinato al comenzar la última audiencia, mientras tomaba mate

Felipe Pettinato optó por el silencio ante su derecho de dar sus últimas palabras. "No voy a hablar ante el veredicto", afirmó via Zoom ante el Tribunal N°14 que pasó a deliberar en un cuarto intermedio. El veredicto se conocerá después de las 13 horas.

Felipe ingresó a la plataforma cuando los jueces ya estaban conectados y se lo vio tomado mate.

Roberto y Tamara Pettinato, padre y hermana del acusado, se encontraban en la sala digital. También el diputado José Glinski, pareja de Tamara.

Pettinato, quien está acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo en 2022.

Este lunes vía Zoom, se sabrá la decisión que tomaron los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

En la etapa de alegatos, la fiscalía pidió 4 años y siete meses de prisión y la querella 15 años, mientras que la defensa de Felipe Pettinato reclamó su absolución.

El delito de estrago doloso seguido de muerte prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel y si el tribunal lo condena, sería la segunda sentencia en su contra. Ya tiene una pena firme de nueve meses en suspenso por el abuso sexual simple de una joven de 15 años, hija de su ex pareja, dictada por la Justicia de San Isidro.

El caso





El 16 de mayo de 2022, el neurólogo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en un edificio en la calle Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano. Pasadas las 23, se desató un incendio en el interior de la propiedad, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a Rodrigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, debido a las gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia ya que la autopsia reveló que Rodrigo falleció por "quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal", así como también por "congestión, edema y hemorragia pulmonar".