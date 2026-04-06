La defensa de Felipe Pettinato pidió su absolución y cuestionó las pruebas por el incendio en el que murió su neurólogo

El juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo entró en su etapa de definiciones. Este lunes, el abogado defensor de Felipe Pettinato, Norberto Frontini, presentó su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 y solicitó la absolución del joven.

El letrado basó su estrategia al considerar que hay falta de evidencias concretas que permitan señalar a su asistido como el autor material del inicio de las llamas.

Durante la audiencia, que se desarrolló de manera virtual, Pettinato mantuvo su postura de no emitir declaraciones, una decisión que su defensa defendió como un derecho constitucional.

Frontini fue tajante al señalar que la fiscalía no logró construir un relato claro y preciso sobre lo que ocurrió aquella noche del 16 de mayo de 2022 en el departamento de la calle Aguilar. "No se puede determinar la conducta específica de Felipe", afirmó, remarcando que sin esa certeza no es posible hablar de un delito penal.

La estrategia defensiva apuntó a las debilidades en la reconstrucción del hecho. El abogado sostuvo que, si bien el incendio y la muerte de Rodrigo son realidades indiscutibles, los acusadores no pudieron probar quién inició el fuego.

En este sentido, cuestionó la falta de testigos directos entre los vecinos del edificio de Belgrano que pudieran aportar claridad sobre los momentos previos al desenlace fatal en el piso 22.

Uno de los puntos fue la mención al vínculo que unía al acusado con el médico. Según Frontini, ambos eran "compañeros de consumo" y se habían reunido aquel día con ese fin, basándose en informes del Ministerio Público Fiscal.

El letrado describió una escena de vulnerabilidad compartida bajo los efectos de sustancias, lo que, según su visión, enturbia cualquier intento de asignar una responsabilidad dolosa o culposa de manera lineal.

La defensa también introdujo en el debate el estado de salud previo de Melchor Rodrigo. Mencionó que el neurólogo padecía una cardiopatía que, aunque leve, podría haber influido en el desenlace ante una situación de estrés extremo como el incendio.

Además, marcó contradicciones en los tiempos entre el consumo de drogas, el último contacto telefónico del médico con su madre y el momento en que se desataron las llamas en la propiedad.

La fiscalía

Esta postura se contrapone fuertemente con el pedido del fiscal Fernando Klappenbach, quien la semana pasada solicitó una pena de 4 años y 7 meses de prisión.

El funcionario judicial considera que Pettinato es responsable de incendio culposo seguido de muerte. A esta pena se le sumaría, de forma unificada, una condena previa que el joven ya tiene por un caso de abuso sexual.

Por su parte, la querella que representa a la familia de la víctima fue mucho más allá y solicitó 15 años de cárcel. La figura legal que sostienen es la de estrago doloso seguido de muerte, entendiendo que hubo una intención o un desprecio por la vida ajena que derivó en la tragedia.

Desde que comenzó el juicio en febrero, todas las audiencias se realizaron bajo la modalidad de Zoom. Pettinato presenció cada una de ellas de manera remota, limitándose a observar el avance del proceso sin responder preguntas de las partes.

Esta modalidad se mantendrá para el acto final, donde el tribunal integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle dictará sentencia tras meses de testimonios y pericias.

La expectativa ahora se traslada al lunes 20 de abril a las 9 de la mañana. En esa jornada, además de conocerse el veredicto, el acusado tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a las "últimas palabras" antes de que los magistrados den lectura a la resolución final.

Será el momento en que Felipe decida si rompe el silencio o si espera el fallo final de la Justicia en la misma reserva que mantuvo hasta hoy.







