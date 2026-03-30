La fiscalía pidió más de 4 años de prisión para Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo

El fiscal Fernando Klappenbach pidió una pena de 4 años y 7 meses de prisión para Felipe Pettinato por el incendio ocurrido en su departamento del barrio de Belgrano, en el cual falleció el neurólogo Melchor Rodrigo.

El juicio contra Petitinato continuó este lunes con el alegato del Ministerio Público Fiscal realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, .

En este marco, la fiscalía atribuyó que se trató de un incendio culposo seguido de muerte. Esta calificación implica que, si bien se considera al acusado responsable de iniciar el foco ígneo por un actuar negligente o imprudente, no se hallaron pruebas suficientes para afirmar que tuvo la intención deliberada de provocar el siniestro o el fallecimiento de la víctima.

El pedido de condena de Klappenbach se unifica, bajo la modalidad de concurso real, con una sentencia previa que Pettinato posee por el delito de abuso sexual.

La fiscalía atribuyó que se trató de un incendio culposo seguido de muerte.

Durante su exposición, el fiscal reconoció la gravedad de las consecuencias del hecho, calificándolas de irreparables, aunque sostuvo que su análisis debe limitarse estrictamente a las pruebas recolectadas en la instrucción y el debate.

Además, la fiscalía mencionó que la versión inicial del acusado -quien refirió haber dejado un encendedor encendido sobre un sillón- coincide con los peritajes realizados tras el incidente.

No obstante, el letrado remarcó que la ausencia de una declaración indagatoria por parte de Pettinato durante el juicio privó al proceso de un testimonio fundamental para el esclarecimiento total.

Klappenbach también analizó el comportamiento del imputado durante la emergencia. Basándose en testimonios de vecinos que vieron a Pettinato con un matafuegos, el fiscal descartó la hipótesis de que el acusado no hubiera intentado asistir a la víctima.

Según afirmó: "Pettinato no se rajó, no se desentendió de su amigo".

Por el contrario, la querella, representada por el abogado Alejandro Drago, mantuvo una postura opuesta en la audiencia anterior. La representación de la familia de Melchor Rodrigo solicitó 15 años de cárcel bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte, asegurando que el fuego fue iniciado de manera intencional sobre el cuerpo de la víctima mientras esta dormía.

La querella fundamentó su pedido en los informes de los peritos de bomberos de la Policía de la Ciudad. Según estos documentos, el incendio no se originó de forma accidental por una colilla de cigarrillo, sino mediante el uso de una llama libre potenciada por un aerosol.

En la escena se hallaron fósforos quemados y un recipiente de spray vacío junto al cuerpo.

Otro punto de fricción en el debate es el estado de la víctima al momento del inicio del fuego. Los informes médicos indicaron que Rodrigo presentaba carbonización en el 36% de su cuerpo y no mostraba signos de defensa. La querella sostiene que el neurólogo se encontraba bajo los efectos de psicofármacos, lo que le habría impedido reaccionar ante el ataque.

A lo largo de las audiencias, que se desarrollan de manera virtual desde febrero, declararon testigos presenciales y familiares. Delia Beatriz Muzio, madre de la víctima, describió una relación de cercanía compleja, mientras que los vecinos recordaron haber visto al acusado en un estado de alta alteración durante el siniestro en el piso 22 de la calle Aguilar.

Tras la finalización del alegato fiscal, el juicio entra en su etapa de cierre. En las próximas jornadas será el turno de la exposición de la defensa de Pettinato. Una vez concluidas todas las intervenciones, los magistrados Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle estarán en condiciones de dictar un veredicto.