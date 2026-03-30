Santa Fe, convulsionada: quién es el alumno que entró armado a la escuela y mató a otro estudiante 

Un estudiante de 15 años mató a otro este lunes en la Escuela Normal Superior Nº 40 Mariano Moreno, del departamento santafesino de San Cristóbal, en medio de un ataque a tiros que también causó heridas a otros tres adolescentes.

El secretario de Gobierno de la municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, aseguró que el atacante "era un buen alumno y no tenía problemas de conducta" previos a este hecho. En tanto, una alumna del establecimiento educativo, de 18 años, denunció públicamente que al agresor "le hacían bullying".

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