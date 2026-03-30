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Lunes, 30 de marzo de 2026

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Santa Fe, convulsionada: quién es el alumno que entró armado a la escuela y mató a otro estudiante 

El atacante, de 15 años, fue detenido poco después de haber concretado el fatal hecho en el colegio del departamento de San Cristóbal.

Un estudiante de 15 años mató a otro este lunes en la Escuela Normal Superior Nº 40 Mariano Moreno, del departamento santafesino de San Cristóbal, en medio de un ataque a tiros que también causó heridas a otros tres adolescentes. 

El secretario de Gobierno de la municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, aseguró que el atacante "era un buen alumno y no tenía problemas de conducta" previos a este hecho. En tanto, una alumna del establecimiento educativo, de 18 años, denunció públicamente que al agresor "le hacían bullying"

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