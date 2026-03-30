La valiente decisión de un empleado de la escuela: desarmó al alumno que mató a otro y evitó una tragedia mayor 

Un estudiante de la Escuela Normal Superior Nº 40 Mariano Moreno, en la provincia de Santa Fe, ingresó armado al establecimiento, mató de un disparo a otro alumno y causó heridas a tres más. Lo hizo con una escopeta que había ingresado a escondidas, dentro de un estuche de guitarra.

Pero la tragedia pudo haber sido peor: un asistente escolar arriesgó su vida, se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle la escopeta al tiempo que disparaba.

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Poco después de las 7, el agresor sacó el arma de fuego y comenzó a disparar. Hubo cuatro o cinco detonaciones que generaron las corridas y los gritos de los alumnos en el patio interno del colegio.

El agresor, quien fue detenido, tiene 15 años y cursaba el tercer año. La víctima, de 13, que iba a primer año, murió en el lugar producto del impacto de uno de los tiros.

En tanto, otros tres adolescentes resultaron heridos por los perdigones, uno de ellos de gravedad.

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