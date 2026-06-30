La dolorosa despedida al policía asesinado en un partido de fútbol: "Me dejaste sola"

La muerte del policía Eduardo Damián López, de 33 años, causó conmoción en la provincia de Santa Fe. En medio del duelo, la familia lo despidió a través de las redes. En tanto, dos hombres fueron detenidos como sospechosos del crimen.

Tras confirmarse su fallecimiento en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA) de Rosario, los allegados del efectivo compartieron mensajes para despedirlo.

López se encontraba internado en estado crítico luego de recibir una lesión irreversible y ser diagnosticado con muerte cerebral.

La despedida de la familia del policía asesinado tras un partido de fútbol en Rosario.

Previo al sepelio del oficial, su hermana, Belén, difundió un mensaje en la red social Facebook. "Hoy la última vez que te veo, que te voy a tocar, que te voy a besar...!!! Mi negro perfecto... Me dejaste sola con tus princesas bellas, Pili y Mía, y ese pibe malcriado del Alejo. Quién los va a retar, educar y todas esas cosas que te molestaban ajjaja, que coman con la boca abierta, vos tenías todo el poder sobre ellos. Ahora quién los va a educar a tu manera sería hno y cuando no te veían te reías...", escribió la mujer.

La agresión que resultó fatal ocurrió tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol, disputada entre el Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas. López era parte del operativo de prevención y seguridad desplegado en las instalaciones del club local.

Dos detenidos por la muerte del policía en Santa Fe

De acuerdo a la reconstrucción de las autoridades, el policía fue alcanzado por un objeto "contundente" en medio de los disturbios que se desataron en las inmediaciones del estadio.

Como consecuencia del golpe recibido, López perdió el equilibrio y colisionó de forma secundaria contra una estructura de soporte metálico. Este doble traumatismo le causó una lesión de gravedad severa en la región occipital de la cavidad craneal.

La Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia, en colaboración con las fuerzas tácticas de la Unidad Regional XVII, llevó a cabo múltiples órdenes de allanamiento que se concentraron en los municipios de Carcarañá y Correa.

Las tareas culminaron con la detención de dos hombres de 35 años, identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z. Ambos permanecen bajo custodia por ser considerados presuntos autores materiales de las lesiones que causaron la muerte del uniformado.

En tanto, el fiscal Juan Pablo Baños dispuso que los sospechosos sean formalmente imputados el próximo viernes.