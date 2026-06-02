¡VIDEO! Así asesinaron a un comisario de franco para robarle la camioneta

El crimen de Diego Fernando Ponce, un comisario de 46 años que se encontraba de franco, causó conmoción y recientemente fue difundido un video del ataque.

El violento episodio ocurrió el pasado lunes por la noche, a las 20:30, en el cruce de las calles Apipé y Obligado, en el barrio Villa Dorrego.

La víctima recibió cuatro balazos tras enfrentarse a cuatro delincuentes y llegó sin signos vitales a la Unidad de Pronta Atención (UPA), donde los médicos no lograron reanimarlo.

El ataque registrado por cámaras de seguridad

La secuencia del asalto quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas interceptaron a Ponce, quien había asistido al lugar para retirar a su hija de un instituto de inglés.

Los ladrones lo amenazaron para exigirle la entrega de su vehículo. Ante la situación, el comisario intentó defenderse y comenzó a disparar, lo que desató un enfrentamiento armado.

En el registro audiovisual también se escuchan las detonaciones y se percibe la reacción de los vecinos, quienes corrieron para auxiliar a la víctima tras la huida de los agresores.

Detención de un sospechoso con arresto domiciliario

Durante la madrugada de este martes, un joven de 19 años ingresó al Hospital Paroissien con una herida de bala en la pierna.

El sospechoso alegó ante el personal médico que "había sufrido un robo en la puerta de su casa"; sin embargo, los efectivos policiales lograron identificarlo gracias al análisis de los videos de las cámaras de seguridad del lugar del crimen.

Al momento de su aprehensión, las autoridades constataron que el imputado se encontraba cumpliendo una medida de arresto domiciliario y llevaba colocada una tobillera electrónica.

El detenido permanece bajo custodia policial a la espera del alta médica, tras lo cual será trasladado a una dependencia carcelaria por haber quebrantado el beneficio judicial.

El fiscal de la causa dispuso las primeras medidas de prueba para certificar su participación en el hecho antes de proceder a la indagatoria formal por el delito de homicidio.