Hallaron el cuerpo de otro de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: la despedida de la familia

La Prefectura Naval encontró el cuerpo de Carlos Kovach, uno de los cinco pescadores que estaban desaparecidos desde el 14 de junio tras zarpar en una embarcación desde el Camping Hudson, ubicado en el partido de Berazategui. El hallazgo se produjo a 20 kilómetros de la costa del Río de la Plata, frente a la localidad de Punta Indio.

El fiscal Leonardo Frattini ordenó la realización de la autopsia bajo "averiguación de causales de muerte".

Carlos Kovach, de 60 años, había salido a pescar junto a su hermano Claudio.

La víctima había salido a pescar junto a su hermano Claudio Kovach, de 50 años, quien aún no ha sido localizado. Además, efectivos de Prefectura buscan a Alejandro Boscardin, de 28 años, y Damián Giubu, de 42.

El domingo pasado, la Armada de Uruguay divisó el cuerpo de Sebastián Romegialli, otro de los pescadores que estaba desaparecido. Sus restos fueron hallados a una distancia de 45 kilómetros de la costa de Montevideo.

De acuerdo a la reconstrucción de las autoridades, los cinco hombres salieron a navegar a bordo de la lancha denominada "Chamigo-Ho" entre las 6 y las 8.30 del domingo 14 de junio. Ninguno era pescador profesional. Los hermanos Kovach eran aficionados, mientras que Romegialli trabajaba en una compañía embotelladora.

La embarcación contaba con equipamiento básico compuesto por chalecos salvavidas, bengalas, un GPS y una radio de frecuencia muy alta (VHF); no obstante, carecía de radiobaliza de localización de siniestros, un instrumental que emite alertas automáticas a satélites en caso de emergencia marítima.

La búsqueda de los pescadores continúa con el despliegue de buques guardacostas, la aeronave biturbo hélice "Papa Alfa 62" y patrullaje terrestre que cubre el litoral desde el Puerto de Buenos Aires hasta La Plata.

Las tareas conjuntas integran, además a bomberos voluntarios de los municipios de Ensenada, Berisso y Magdalena, junto a especialistas de Defensa Civil y personal de guardavidas provinciales.

La despedida de los familiares a Carlos Kovach

Los familiares de Carlos Kovach lo despidieron a través de las redes sociales. María, prima del pescador, escribió: "Te voy a recordar travieso, juguetón y chistoso. Lleno de vida. Indudablemente hacías falta en otro lugar, tal vez abrazando a la tía y al tío. Mi alma te abraza. Hasta que nos volvamos a encontrar, querido Carlos. Te amamos!".

La despedida de un familiar a Carlos Kovach.

Por su parte, otra de sus familiares directas, Cristina, pidió por la continuación de las tareas de rastrillaje. "Que Dios permita que aparezca Claudio", deseó la mujer.