Confirmaron que el cuerpo hallado en aguas uruguayas es el de Sebastián Romegialli, uno de los pescadores desaparecidos de Hudson

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata tuvo este viernes su primer desenlace trágico. Familiares confirmaron en Montevideo que el cuerpo hallado en aguas uruguayas pertenece a Sebastián Romegialli, de 50 años, uno de los hombres que el domingo 15 de junio zarpó desde la costa de Hudson y nunca regresó.

El hallazgo se produjo en aguas uruguayas, a unas 50 millas de Montevideo, luego de que un buque mercante avistara un cuerpo flotando y diera aviso a la Armada Nacional de Uruguay. Tras las actuaciones judiciales correspondientes y el reconocimiento realizado por familiares, se confirmó oficialmente que se trata de Romegialli.

Horas antes, el director provincial de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, había adelantado que por las características físicas y los tatuajes existían fuertes indicios de que el cuerpo correspondía a uno de los pescadores desaparecidos, aunque la Justicia uruguaya exigía una identificación presencial para oficializar la identidad.

Sebastián Romegialli integraba el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) y también trabajaba en una empresa de bebidas. Apasionado por la pesca deportiva, compartía habitualmente imágenes de sus salidas en redes sociales.

La embarcación "Chamigo-Ho" había partido desde el Camping Hudson el domingo 15 de junio con cinco tripulantes: Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50). Desde que se perdió contacto con ellos, se desplegó un amplio operativo de búsqueda del que participaron la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil bonaerense y otros organismos de emergencia, con rastrillajes por agua, aire y tierra.

Con la identificación de Sebastián Romegialli, continúan siendo buscados Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin y Damián Giubu, mientras la investigación intenta establecer qué ocurrió con la embarcación tras ingresar al Río de la Plata.