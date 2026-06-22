Hallazgo clave en la búsqueda de los pescadores desaparecidos de Hudson

Un hallazgo realizado este lunes por Prefectura Naval Argentina abrió una nueva línea de investigación y renovó las expectativas en el operativo de búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos hace una semana en el Río de la Plata.

Durante un rastrillaje efectuado en aguas río, a unos 18 kilómetros de la costa, efectivos de Prefectura encontraron diversos objetos flotando que podrían estar vinculados con la embarcación desaparecida.

Entre los elementos recuperados se encontraban un tanque de combustible y una mochila, que posteriormente fueron reconocidos por familiares de los pescadores buscados, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo. El procedimiento se desarrolló bajo supervisión judicial, en el marco de la causa que intenta determinar qué ocurrió con los ocupantes de la lancha.

Los navegantes desaparecidos son Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli, quienes zarparon días atrás desde la costa de Hudson para una jornada de pesca y desde entonces no volvieron a establecer contacto con sus allegados.

El hallazgo representa la primera pista concreta obtenida desde el inicio de la búsqueda y llevó a las fuerzas de seguridad a redefinir la zona principal de rastrillaje. A partir de esta novedad, los equipos especializados concentraron sus esfuerzos en el sector donde aparecieron los objetos.

Fuentes de la investigación indicaron que los elementos recuperados podrían aportar datos clave para reconstruir el recorrido de la embarcación y esclarecer las circunstancias de la desaparición. Por ese motivo, serán sometidos a peritajes que permitan obtener información útil para la causa.

Mientras tanto, continúa el intenso operativo de búsqueda en el Río de la Plata, con la esperanza de encontrar nuevas evidencias que permitan determinar el destino de los cinco pescadores desaparecidos.