Plan de bacheo: realizan una importante obra en Barrio Parque Calchaquí

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó trabajos de bacheo en hormigón, en la intersección de las calles Roca y Esquiú, en Quilmes Oeste, en el marco del Plan Municipal llevado adelante en todos los barrios del distrito.

"Supervisamos un nuevo operativo del Plan Municipal de Bacheo en Quilmes Oeste. Cada reclamo que llega al Municipio nos ayuda a ordenar el trabajo y seguir acercando respuestas concretas para mejorar las calles, la circulación y la seguridad vial en nuestros barrios. Si necesitás realizar un reclamo, podés comunicarte al 0800-999-5656, escribirle a QuiBOT, o ingresar a Mi Quilmes Digital desde la web de la Muni", expresó Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, y el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez.

Por su parte, Sebastián García aseveró: "Esto hace que mejoremos la seguridad vial y peatonal del lugar, es una demanda muy pedida por los vecinos de Barrio Parque Calchaquí, y estamos atendiéndolo como corresponde. Porque consideramos que es la manera de trabajar en estos lugares: escuchando, planificando y haciendo".

La intervención comprende la rotura de un importante sector afectado, mediante la utilización de mini rompedora, el retiro del material con retro pala, la preparación del suelo y el posterior vuelco de hormigón H30, finalizando con tareas de enlucido y fratachado realizadas por una cuadrilla integrada por personal municipal especializado del área de Servicios Públicos. La obra permanecerá cerrada al tránsito durante diez días para garantizar el correcto fraguado del material.